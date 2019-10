—Es una pregunta difícil. Jamás me hubiera esperado esa reacción. Cuando estaba detenido pensaba que saldría alguna nota sobre mi arresto y luego el tema quedaría en el olvido. Sin embargo, mi caso cambió todo. Fue la primera vez que los rusos entendieron que es posible un cambio. Es una historia muy poderosa para la gente que está viviendo en Rusia y fuera de Rusia. Te cuento un anécdota: después de que me liberaron me fui de viaje por Europa. Estaba en el norte de España, caminaba en un bosque y vi que una pareja venía caminando hacia mi; se acercaron y me dijeron: “Ivan, gracias". Yo les respondí que no había hecho nada. Pero ellos me explicaron que mi historia les había dado esperanza de que los cambios en Rusia son posibles, porque no esperaban ninguna buena noticia desde Rusia. Ser detenido injustamente es algo común en Rusia, casi no existen las absoluciones. Y por eso nadie —ni siquiera yo— pensaba que la gente iba a reaccionar así.