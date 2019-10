Arrestaron en EEUU a dos socios de Rudolph Giuliani, abogado de Donald Trump, por financiamiento ilegal de campañas

Igor Fruman y Lev Parnas también habrían ayudado al ex alcalde de Nueva York a obtener investigaciones en Ucrania sobre los negocios del ex vicepresidente Joe Biden y su hijo Hunter. Otras dos personas fueron acusadas por los mismos cargos, pero no se encuentran detenidas