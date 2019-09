"Poco más de un mes después de que lo dieran de alta del hospital, ella lo vio luchar para caminar y luchar para jugar. El animado, enérgico y extrovertido hermanito que una vez conoció era ahora un niño pequeño tranquilo, enfermo y muy soñoliento. Nunca quiso jugar. No entendía cómo era capaz de caminar antes de esto, pero ahora ni siquiera puede estar de pie sin ayuda. No entendía las diferentes terapias a las que tenía que asistir para recuperar sus fuerzas. Para ella, era algo especial que él tenía que hacer y ella no. ¿Por qué ya no podían ir a su parque favorito de trampolines? ¿Por qué no pudieron ir a las salpicaduras a las que habían ido antes? ¿Por qué él no tuvo que volver a la escuela, pero ella sí?".