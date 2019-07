El procurador de Colombia advirtió que si "Jesús Santrich" sigue en la clandestinidad será un "sepulturero de la paz"

"Que no espere impunidad porque no va a doblegar a la justicia", afirmó Fernando Carrillo. El ex guerrillero debe presentarse a indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia el próximo martes 9 de julio