La mayoría de los tanques se pueden reparar con bastante rapidez, calcula Miller, y las reparaciones en el orden de este desastre de pañales sólo ocurren una vez cada tres a cinco años en el trabajo. Pero aún así, arreglar un atasco es un trabajo pésimo para la gente que lo hace. "No hay dónde esconderse, no hay a dónde ir" dentro del casco, dice Miller. "Apenas hay espacio para que entres a trabajar. No hay ventilación. No hay nada".