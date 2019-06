Pero Trump no está para nada contento con cómo la Reserva Federal se ha comportado en los últimos dos años. Después de que esta subiera las tasas de interés a principios octubre de 2018 por cuarta vez en el año, el presidente comentó "el problema que tengo con la Fed es que se está volviendo loca. No sé cuál es su problema. No se porque están elevando las tasas de interés y es ridículo. Reportes de adentro de la Casa Blanca dicen que Trump pareció molestarse mucho cuando le dijeron que él no podía pedirle directamente a la Fed que bajará las tasas.