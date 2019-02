Bezos encargó la investigación sobre la extorsión a Gavin de Becker, un consultor legal y de seguridad que trabaja habitualmente para él y para Amazon. De Becker habría llegado a la conclusión de que las fotos y los mensajes comprometedores fueron entregados al Enquirer por Michael Sanchez, el hermano de Lauren Sanchez, la reportera novia de Bezos. Michael Sanchez es un agente artístico de Hollywood relacionado con personajes del mundillo trumpiano, como Roger Stone o Carter Page. Su cuenta de Twitter está llena de mensajes atacando a los medios por dar "noticias falsas" sobre Trump. Apenas se supo esto, Pecker mandó a sus operadores a volver a extorsionar a Bezos diciéndole que si no dejaba de hurgar en la vida de Michael Sanchez publicaría muchas más fotografías comprometedoras. El creador de Amazon aporta en su comunicado un correo electrónico enviado por Pecker, con fecha del 5 de febrero, en el que le detallan todas las fotos de contenido sexual que tienen. "Si en mi posición no me puedo plantar ante este tipo de extorsión, ¿quién puede?", escribe Bezos. "Por supuesto que no quiero que se publiquen fotos personales, pero tampoco voy a participar en su conocida práctica de chantaje, favores políticos y corrupción. Prefiero alzarme, levantar este tronco y ver qué sale de debajo".