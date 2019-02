1. Un mutuo comunicado completo y total de todas las demandas que American Media, por un lado, y Jeff Bezos y Gavin de Becker (la "parte de Bezos"), por otro, podrían tener contra el otro.

2. Una admisión pública, mutuamente acordada, de la parte de Bezos, hecha pública mediante un medio de acuerdo mutuo, que sostenga que ellos no tienen conocimiento o base para sugerir que la cobertura de AMI estuvo políticamente motivada o influida por fuerzas políticas, y un acuerdo de que dejarán de referirse a tal posibilidad.

3. AMI acepta no publicar, distribuir, compartir o describir los textos y las fotos no publicados (los "materiales no publicados").

4. AMI segura que no realizó escuchas secretas electrónicas en conexión con su trabajo periodístico y que no tiene conocimiento de tal conducta.

5. El acuerdo es completamente confidencial.

6. En el caso de que una o más personas de la parte de Bezos infringieran el acuerdo, AMI queda liberada de sus obligaciones establecidas en el acuerdo y podría publicar los materiales no publicados.

7. Cualesquiera otras disputas que surjan de este acuerdo deberán primero ser enviadas al Servicio de Arbitraje y Mediación Judicial de California.