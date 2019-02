"Ayer me pasó algo inusual", comenzó Bezos su texto. "En realidad, para mí no fue solo inusual: fue sin precedentes. Me hicieron una oferta que no podía rechazar", agregó, citando la famosa expresión de El Padrino, el libro de Mario Puzo y la película de Francis Ford Coppola sobre la mafia. "O al menos eso es lo que pensó la jerarquía máxima del National Enquirer".