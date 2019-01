Las peleas no son sólo con sus rivales, sino también con sus ex colaboradores. De Rex Tillerson, que fue su primer secretario de Estado, dijo que era "tonto como una roca". El ex CEO de Exxon Mobil es apenas uno de los más de 33 funcionarios de primera línea que dejaron la Casa Blanca en estos dos años, la mayoría, peleados con el Presidente.