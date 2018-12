"Si miras hacia atrás, Obama ganó en el 2008 con una campaña y una plataforma bastante radical, cuyo eslogan era "Yes, we can" (Sí, podemos), y, paradójicamente, después de los primeros años quedó bastante claro que en realidad "No, we couldn't" (No, no pudimos)", explica risueña la profesora de filosofía de la New School of Social Research de Nueva York, quien estuvo en Buenos Aires participando de un foro del pensamiento crítico. "Obama no logró casi ninguna de las cosas que prometió, con excepción del Obamacare, aunque es una reforma bastante insuficiente. Ahora, claro, hay que defenderla porque está bajo amenaza, pero en realidad el reclamo es por un sistema de salud universal".