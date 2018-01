(Post scriptum. Erik Larson, escritor y periodista neoyorkino varias veces premiado, se inspiró en Holmes para escribir su novela de non fiction The Devil in the White City, y lo definió así: `Jack el Destripador encontró a sus víctimas entre las pobres prostitutas de Londres, y Holmes, entre las mujeres bellas y ricas de Chicago´. Ese libro fue el disparador para que la formidable dupla Martin Scorsese-Leonardo DiCaprio volvieran a encontrarse. El monstruo que fue el Dr. Holmes será inmortalizado en la pantalla de plata. Éxito descontado)