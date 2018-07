"En el Mundial me tocó ir al doping con Cristiano. Me saludó lo más bien, me dijo mi nombre. Yo lo miré y dije, ¿cómo sabe mi nombre? La verdad que lo más bien. Estuvimos hablando un ratito. Cada jugador tiene su personalidad, pero fuera de la cancha por lo que me pareció ahí es una gran persona", confesó el futbolista de la "Vecchia Signora" en diálogo con el canal TyC Sports.