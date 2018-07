Un aspecto no demasiado transitado en los análisis de este torneo fue la dificultad que encontraron los centrodelanteros para hacer su trabajo. Muy pocos se destacaron. Y los que lo hicieron tuvieron rendimientos pobres en los partidos definitorios. Lukaku potente, inteligente y generoso deslumbró con su entrega y su sentido de juego colectivo contra Japón y Brasil pero no pudo destacarse en los últimos dos encuentros. En la semifinal perdió el duelo personal con Umtiti. Algo parecido le pasó al goleador del torneo, al inglés Kane. Gabriel de Jesús defraudó al igual que los nueves argentinos, Agüero e Higuaín. A Suárez no se lo vio cómodo. El elegantísimo y eficaz Lewandowski fue una sombra. Y Alemania no encontró el reemplazante de Klose. Giroud fue un caso extremo: el centrodelantero del campeón no sólo no convirtió, ni siquiera pateó al arco en los siete partidos. Debe ser un récord (aunque para hacer justicia se debe reconocer que no jugó para nada mal y fue muy importante para el juego de su selección). Tal vez el mejor centrodelantero del Mundial -si acaso lo fuera- ha sido Cristiano Ronaldo, un goleador rapaz e implacable.En este Mundial en el que los centrales ahogaron a los delanteros, Umtiti estuvo entre los más destacados.