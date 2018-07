"Me dijo que los equipos deben ser equilibrados y mentalmente fuertes. Me enseñó que un equipo no tiene que tener euforia, ni miedo a perder. Hay que encontrar un discernimiento, saber por qué ganaste y por qué perdiste", recordó sobre la reunión con el entrenador al que enfrentó por Copa Libertadores cuando dirigían a Corinthians y a Boca.