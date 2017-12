La espontaneidad de los escoceses fue tan risueña, que hasta su propio entrenador tuvo un episodio luego de la victoria frente al conjunto que disputaría la final del certamen en tierras cuyanas. Como la conquista no fue suficiente para acceder a la siguiente instancia del torneo, Ally MacLeod no ocultó sus sensaciones de tristeza que le provocó la eliminación. En plena conferencia de prensa, el director técnico observó cómo un perro callejero invadió el lugar para escapar del crudo frío mendocino y sentarse a su lado en busca de calor. "I think he is the only friend I have got left" ("Creo que es el único amigo que me queda"), dijo ante los micrófonos el entrenador que se alejó de su selección luego del fracaso deportivo.