El nuevo desplante de Ronaldo que se volvió viral e indignó a los usuarios en las redes sociales

El nuevo desplante de Cristiano Ronaldo que se volvió viral

Cristiano Ronaldo volvió a ser el protagonista del partido del Manchester United. En esta ocasión, al igual que en el último duelo ante el Liverpool, el luso volvió a ocupar un lugar en el banco y su equipo se hizo con la victoria por 1-0 ante el Southampton.

Pese a entrar a los 70 minutos para disputar el tramo final del encuentro, el futbolista de 37 años se volvió tendencia en las redes sociales no por lo hecho durante ese tiempo sino por lo que ocurrió a un costado del St Mary’s Stadium.

En la previa al encuentro el portugués se acercó a los comentaristas y ésta vez, a diferencia de lo que sucedió en el Old Trafford, optó por saludar a todos los ex jugadores. El video ahora recorre el mundo y levantó algunas opiniones divididas después de ver como evitó saludar a la presentadora.

Fue en la previa de Manchester United-Liverpool

*El desplante de Ronaldo a Carragher en la previa al duelo contra el Liverpool

En primer lugar, desde Inglaterra aseguraron que este accionar del luso no hizo más que intensificar lo que había sucedido anteriormente, cuando le negó el saludo a Jamie Carragher después de las declaraciones que éste había hecho sobre él en la previa al partido frente a los Reds.

En esta ocasión, CR7 se acercó y saludó a sus ex compañeros, y ahora comentaristas de BT Sport, Rio Ferdinand y Paul Scholes. Al mismo tiempo, también se fundió en un abrazo con el ex delantero Peter Crouch, que al igual que Carragher, son referentes del Liverpool.

El momento en cuestión comenzó a circular rápidamente por las redes sociales y fue allí en donde los usuarios se percataron de un detalle. “¿Qué le cuesta darle la mano a la mujer?”, preguntó uno. “Tiene esposa e hijos, no la va a abrazar”, ironizó otro mientras que un tercero bromeó: “¿Será que ella también habló mal de él?”.

Durante la misma transmisión, la presentadora, Lynsey Hipgrave, hizo referencia a lo que ocurrió y bromeó: “Yo fui la que quedó en blanco esta vez. No estaba muy feliz con Rio”

Cristiano Ronaldo no fue parte del once titular contra el Southampton (Reuters)

En las mismas imágenes también se pudo ver un momento cómico y particular con Ferdinand. Cuando se acercaba, Ronaldo le tiró un poco de agua y el ex central, completamente vestido de blanco, le reprochó: “Tengo zapatos de gamuza y me tiras agua, ¡hombre!”.

Cabe recordar que el histórico defensor Red Devil de 43 años hizo referencia al episodio que había tenido CR7 con Carragher en su programa Vibe with Five: “Carragher había expresado que Ronaldo es el problema y cosas así. Confía en mí, Cristiano vio esos comentarios y pensó en ir hasta allí. Sólo necesitaba calmarlo, humillarlo, retratarlo de cualquier manera”.





