La reunión que dinamitó la relación entre el técnico del Manchester United y Ronaldo: “Se hartó de Cristiano”

La relación entre Erik ten Hag y Cristiano Ronaldo parece estar rota (Reuters)

La historia de Cristiano Ronaldo con Manchester United parece estar a punto de llegar a su final. Después de que los Red Devils vencieran 2 a 1 en el clásico al Liverpool, los medios ingleses revelaron un episodio que habría marcado el final de la relación entre el entrenador Erik ten Hag y el delantero, quien tiene hasta el 1 de agosto para conseguir otro club si quiere marcharse.

La situación habría llegado a un punto límite después de la derrota 4-0 ante le Brentfort por la segunda jornada de la Premier League. En una de las prácticas posteriores a ese encuentro, el técnico neerlandés invitó a todos los integrantes del plantel a una reunión que, según informó el sitio The Sun, duró cerca de dos horas.

Allí, el que primero habló fue el ex DT del Ajax, quien les habría explicado a sus dirigidos que los dirigentes del club le habían dado todo el respaldo necesario para tomar las decisiones que entendiera correspondientes para poder desarrollar de la mejor manera su plan de juego. “Si a alguien no le gustaba o no quería jugar para él, se lo invitaba a decírselo allí mismo, y eran libres de abandonar el club”, publicó el portal.

Durante un largo rato, Ten Hag dejó en claro que “no dejaría que el bajo rendimiento de sus estrellas arruinaran su reputación” y que por eso todos debían luchar para ganarse un lugar en el equipo. Esto fue una clara advertencia para Cristiano Ronaldo, quien justamente fue suplente al partido siguiente, y para el capitán, Harry Maguire, otro de los que vio el duelo desde la banca.

Cristiano Ronaldo tiene contrato con Manchester United hasta junio de 2023 (Reuters)

El entrenador le dio la oportunidad a quien quisiese de expresarse y uno de los que alzó la voz fue Marcus Rashford, quien le reclamó que en la pretemporada el técnico le había prometido jugar como centrodelantero, pero que en los dos primeros compromisos por la Premier League eso no había ocurrido. Aparentemente su reclamo hizo efecto, porque contra Liverpool jugó en esa posición y además marcó un gol.

Por su parte, CR7 eligió mantenerse en silencio y pese a ser uno de los referentes del vestuario, no habría emitido palabra alguna. El portugués se tragó su enojo.

The Sun sostiene en su explosivo artículo “Ten Hag está harto del circo de Ronaldo que amenaza con socavar su trabajo de reconstrucción”, y asegura que el técnico “solo quiere que el delantero se vaya, mientras que varios jugadores sienten que la actitud y el estado de ánimo de Ronaldo están afectando el espíritu en el grupo”. Sin dudas hay un clima hostil en Manchester United.

Lo cierto es que Cristiano, quien por decisión propia no viajó a la gira de pretemporada al esgrimir “problemas personales” adelantó que pronto se publicará una entrevista en la que explicará todo lo ocurrido y desmentirá varias noticias que han circulado y que él considera falsas. Mientras tanto, Napoli ha surgido en las últimas horas como uno de los clubes que está interesado en su contratación.

