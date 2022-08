Obsesión por jugar la Champions League: los dos nuevos equipos a los que fue ofrecido Cristiano Ronaldo

Soccer Football - Premier League - Manchester United v Liverpool - Old Trafford, Manchester, Britain - August 22, 2022 Manchester United's Cristiano Ronaldo during the warm up before the match REUTERS/Phil Noble EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club /league/player publications. Please contact your account representative for further details.

La obsesión de Cristiano Ronaldo por la Champions League es uno de los factores que lo alejan del Manchester United. Como el equipo británico no logró la clasificación al torneo más codiciado de Europa, el portugués busca una salida para sumarse a las filas de uno de los equipos que irá en busca de la Orejona. “Sabrán la verdad cuando me entrevisten dentro de unas semanas. Los medios de comunicación solo cuentan mentiras. Tengo una libreta de notas y en los últimos meses de 100 noticias que he apuntado solo han acertado cinco. Imaginen cómo son las cosas. Quédense con este consejo”, escribió la leyenda lusitana hace unos días, cansado de las distintas versiones.

Sin embargo, en las últimas horas la prensa europea ha revelado que su agente, Jorge Mendes, ha ofrecido al delantero a dos equipos italianos. El primero de ellos, según informa Sky Sport, fue el Napoli, club con el que había iniciado conversaciones a principios de agosto. Lo llamativo es que el club del sur de Italia está repleto de jugadores ofensivos, pero representante busca negociar un acuerdo que incluya la venta del nigeriano Victor Osimhen. De este modo, la operación podría llegar a buen puerto a través de un trueque con la entidad inglesa.

De todos modos, en principio aún no habrían comenzado las negociaciones, dado que el empresario estaría realizando una investigación para comprender las intenciones de las autoridades napolitanas. Además, la reciente incorporación del argentino Gio Simeone también complicaría el arribo de CR7.

La otra opción es la del Milan, ya que los rossoneri tienen que vender a Rafael Leao. Sin embargo, Zlatan Ibrahimovic se está recuperando de una lesión y cuando el sueco vuelva a estar en óptimas condiciones tendrá un lugar garantizado en el once titular. Y difícilmente puedan convivir dentro del vestuario dos estrellas de enorme trayectoria y enorme ego. Las otras posibilidades que tiene en carpeta Jorge Mendes es intentar ubicar a Cristiano Ronaldo en el Chelsea, Sporting de Lisboa o el Olympique de Marsella.

Lo cierto es que el Manchester United modificó su postura inicial y ahora desea poner a la venta a Cristiano Ronaldo, tras haberse negado en principio a transferirlo pese a que el astro portugués intentaba conseguir un nuevo club. Las dos derrotas sufridas en el inicio de la Premier League, especialmente la segunda ante el Brentford (4-0), resultaron determinantes para que la entidad pasara a considerar la salida del delantero.

Según la BBC Sport, la directiva de los Reds considera que parte de la culpa es del legendario goleador lusitano y por eso lo mejor es que sea transferido a otra institución en la última semana que resta para que concluya el mercado de pases en Europa. La cadena británica añade que desde Old Trafford consideran que es una presencia negativa y que apenas se comunica con sus compañeros.

CR7 tuvo una primera etapa en el Manchester United, entre 2003 y 2009, cuando jugó 292 compromisos y marcó 118 tantos. Además, ganó en tres ocasiones la Premier League, levantó una Champions League y un Mundial de clubes. En la segunda etapa, en cambio, disputó 40 partidos y anotó 24 goles. Y hasta el momento su futuro es incierto.

