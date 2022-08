Feroz crítica a Neymar de un ex PSG cercano a Mbappé: “No tuvo ofertas porque nadie lo quiso”

Según Rothen, Kylian Mbappé no pidió la salida de Neymar (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

La oscilante relación entre Kylian Mbappé y Neymar ofreció un nuevo episodio en el mundo PSG. Jérome Rothen, un ex futbolista francés, que jugó del club parisino, ahora es columnista y siempre se mostró cercano a Kiki, defendió a su compatriota y disparó en contra del brasileño. Sus fuertes declaraciones encendieron otra vez el clima interno que pareció haber no haber detonado por cómo se mostraron los dos delanteros el pasado domingo en la goleada de visitante por 7-1 al Lille.

Para Rothen, Mbappé nunca solicitó a los dirigentes del club que vendieran a Neymar. “Mbappé, no pidió nada. La cosa está clara y no soy yo quien lo dice, salió, es así. De todos modos, conociendo un poco más a Kylian, nunca se lo hubiera permitido. Voy a decir Kylian Mbappé porque después dirán que lo llamo Kiki. Y no me voy de vacaciones con él. Bajo ninguna circunstancia Kylian Mbappé, tan profesional como es, pidió la partida de fulano de tal”, afirmó el ex volante en su podcasts, “Rothen Enciende”, que se publica por RMC Sport.

Según Rothen, el atacante brasileño no tuvo ofertas para irse en el último mercado de pases. En el arranque de la temporada Ney tuvo una destacada labor con siete goles, cinco de ellos en las tres primeras fechas de la Ligue 1 y otros dos en la final de la Supercopa de Francia en la que vencieron 4-0 al Nantes. Además, lleva 6 asistencias en el campeonato galo.

Neymar lleva 7 goles en la temporada, contando los dos de la final en la Supercopa de Francia (REUTERS/Pascal Rossignol)

Sin embargo, la visión de Rothen apunta que “Mbappé quería un proyecto deportivo diferente y por eso tardó mucho en extenderse. Los qataríes (dueños del PSG) le vendieron un proyecto sin Neymar porque no querían quedarse con él por X razones”

“Después de quince días de preparación Neymar no tenía ofertas, porque nadie lo quería y aunque lo querían prestar nadie lo quería. Neymar se puso en óptimas condiciones para estar físicamente arriba de cara al Mundial y también para estar bien en la cancha... Bueno, tienes que lidiar con ello”, sentenció el ex jugador de 44 años y que en su país también militó en el Mónaco y el Bastia, y el Glasgow Rangers de Escocia y el Ankaragücü de Turquía.

Más allá de algún supuesto recelo o los egos de las grandes figuras que tiene el PSG, según su óptica, Mbappé nunca desistió de querer jugar con el propio Neymar y Lionel Messi, quien, al igual que el francés, inició una dura preparación de cara al Mundial de Qatar 2022 que los tendrá con sus selecciones en la máxima cita que arrancará el 20 de noviembre y terminará el 18 de diciembre. El crack argentino también se mostró en un nivel superlativo en el inicio del ejercicio 2022/2023.

Kylian Mbappé, Lionel Messi y Neymar celebran uno de sus tantos ante el Lille (REUTERS/Pascal Rossignol)

“Kylian Mbappé no quiere eclipsar a Neymar. Pero se quedó por tal o cual cosa. Creo que muy sinceramente, y no quiero hablar por él, pero supongo que cuando ves el partido contra el Lille, la calidad de Neymar o Messi, claro que quiere jugar con esos jugadores allí”, sostuvo Rothen, que aclaró que al francés también le gustaba jugar con Ángel Di María, hoy en la Juventus.

Si bien Rothen reconoce la buena conducta que hasta ahora tuvo Ney, pone en duda que la conserve a largo plazo: “Por el momento, lo dice Christophe Galtier (entrenador), Neymar está perfecto en su estado de ánimo durante los entrenamientos. Sigue ahí, no se ha perdido un partido y está muy bien. Pero el día que Neymar llegue patas arriba porque se acostó a las 5 de la mañana por un torneo de póker o un viaje y se va a perder un partido por tal o cual...”.

“¿Cómo va a manejar esto Christophe Galtier? Por el momento, incluso en términos de disciplina, me gustó lo que pasó con el penal de la semana pasada. Inmediatamente el fuego se extinguió. Ellos mismos explicaron. Neymar y Mbappé desactivaron eso ellos solos. Pero cuando se gana y estás bien, no hay problemas”.

Rothen apuntó al “Penalgate” en el partido de la segunda fecha de la Ligue 1 ante el Montpellier, cuando Mbappé pateó el primer penal cuando el encargado para ello era Neymar. El francés falló su tiro y el brasileño convirtió otros dos por la misma vía. Esa situación generó una polémica y tras una semana larga llena de versiones en la última fecha frente al Lille se saludaron y festejaron juntos sus goles.

