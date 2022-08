Por qué el “caso Mauro Icardi” preocupa al PSG a días del cierre del mercado de pases

Mauro Icardi, uno de los jugadores prescindibles del PSG (REUTERS/Stephane Mahe)

Tras un nuevo golpe en la Champions League, la diligencia del Paris Saint Germain decidió dar un nuevo golpe de timón al contratar a Christophe Galtier como director técnico y el portugués Luis Campos como nuevo encargado de fútbol en reemplazo del argenitno Mauricio Pochettino y el brasileño Leonardo, respectivamente.

Una de las primeras medidas que llevó adelante el flamante entrenador fue la de reducir el número de futbolistas profesionales en el primer equipo y elaboró una lista que la prensa francesa bautizó como “los indeseables”, quienes entrenan separados del grueso del plantel.

Uno de los nombre más rutilantes dentro de esta nómina es el de Mauro Icardi, quien quedó relegado en la consideración de Galtier. El DT tiene a Kylian Mbappé como la principal referencia en ataque (a su alrededor estarán Neymar y Lionel Messi) y su primera opción para reemplazarlo es el joven Hugo Ekitiké, quien llegó a préstamo del Stade Reims. Pese a la venta de Arnaud Kalimuendo al Rennes, el argentino no entra en los planes del nuevo entrenador.

Aunque desde el territorio galo manifestaron que Wanda Nara, esposa y representante del deportista, viajó rumbo a Estambul, Turquía, para hablar cara a cara con Fenerbahçe y Galatasaray, hasta el momento ninguna negociación avanzó.

RMC Sports remarcó que el rosarino “no piensa dejar el club de la capital sin haber cobrado la totalidad de su salario hasta el final de su contrato” , el cual culmina en junio de 2024. Justamente este punto es una de las principales preocupaciones de la dirección del Paris Saint Germain.

En caso de no encontrar un nuevo destino antes del 1 de septiembre, fecha en la que cierra el libro de pases en Francia, PSG deberá reintegrar al plantel profesional a Mauro Icardi para no violar el artículo 507 de la Ligue 1. El mismo sostiene que cualquier jugador con contrato no puede entrenarse separado del grupo desde el 2 de septiembre.

El surgido de la cantera del Barcelona no es titular en un partido de la Ligue 1 desde el 23 de enero y bajo esta nueva conducción solamente fue suplente en la final del Trophée des Champions (no ingresó) y no fue convocado para los compromisos contra Clermont, Montpellier y Lille. En la pasada temporada participó de 30 partidos, en los que aportó cinco goles (cuatro por el torneo local y uno en la Copa de Francia).

En una situación similar a la del ex Inter y Sampdoria también se encuentran el alemán Julian Draxler, el francés Layvin Kurzawa, el brasileño Rafinha y el senegaleses Idrissa Gueye. Los que ya fueron reubicados fueron el defensor Thilo Kehrer (West Ham), el volante Georginio Wijnaldum (Roma), el lateral derecho Colin Dagba y el mediocampista Junio Dina Ebimbe.

Los actuales campeones de la Ligue 1 sumaron a Vitinha, Hugo Ekitiké, Nordi Mukiele y Renato Sanches, pero Galtier declaró públicamente que considera que aún le faltan para completar su plantel un defensor central (Milan Skriniar, del Inter), un mediocampista (Fabián Ruiz, del Napoli) y un delantero.

SEGUIR LEYENDO: