La entrevista de Kylian Mbappé que puso en alerta al Real Madrid: “Pueden ocurrir cosas que cambien tus planes”

Mbappé podrá negociar con el equipo que desee a partir de enero (Reuters)

A medida que avanzan las horas, aumenta la preocupación del PSG por Kylian Mbappé. El futbolista de 22 años acabará contrato el próximo 30 de junio del 2022 pero desde el primero de enero podría comenzar a escuchar ofertas y negociar un preacuerdo con el equipo que desee para llegar como agente libre a mediados de año.

El Real Madrid, que no pudo fichar al francés antes de comenzar la temporada, sigue al acecho. Mientras continúa tachando los días esperando el momento adecuado para comenzar a negociar, desde París, las declaraciones del atacante galo podrían haberlos sorprendido.

Cuando parecía que estaba todo prácticamente cerrado, desde Francia aseguraron que el PSG está cerca de volver a abrir las negociaciones por una posible renovación. Una noticia que, sumadas a las recientes palabras del último campeón del mundo, generaron preocupación en la Casa Blanca.

Mbappé sorprendió con sus últimas declaraciones (Reuters)

“Ahora que hablamos de carrera, puede haber espacio para lo imprevisto. Darse gusto, crear la sorpresa, forma parte de la belleza del deporte. Pueden ocurrir cosas que cambian tus planes: es imposible predecir qué haré en los 20 próximos años”, consideró Mbappé en una extensa entrevista con la revista Paris Match.

A su vez, aseguró que él es quien tiene la última palabra sobre su carrera, y aunque discute con sus padres sobre eso, “nunca se oponen a mis decisiones y no me han impuesto nunca nada, ni siquiera cuando era menor. Siempre me han explicado que era mejor así, porque en caso de error o de mala decisión, no se lo reprocharía”.

Serán días claves para el oriundo de Bondy, quien tiene en sus manos la decisión de continuar en el PSG o abandonar Francia para buscar nuevos horizontes. Al mismo tiempo también deberá seguir enfocado en el presente, ya que en febrero deberá afrontar un partido trascendental por octavos de final de Champions League, justamente ante el Real Madrid.

El PSG se medirá al Real Madrid el próximo 15 de febrero (Efe)

Sobre la máxima competencia europea, Mbappé insistió en que les ha faltado muy poco para conseguirla y en que el club “ha hecho esfuerzos considerables para tratar de mejorar el equipo a lo largo de los años”.

Gracias a eso, consideró que ya se los respeta a nivel europeo y mundial, y lo único que le falta, a su parecer, es “solucionar algunos detalles y tratar de ganar”, algo en lo que están trabajando. “En el fútbol hay una buena parte de suerte; pero hay que provocarla y tal vez no lo hemos hecho lo suficiente”, argumentó antes de manifestar su esperanza de que “este año sea el bueno”.





