La reacción de Sergio Ramos al conocer que el PSG se medirá con el Real Madrid en la Champions League

Sergio Ramos apenas jugó un partido con el PSG (Reuters)

Este lunes Sergio Ramos participó de la inauguración de su primer gimnasio. El futbolista había anunciado en junio el lanzamiento de su propia cadena que tiene su puntapié inicial en Madrid pero que prevé extenderse por el resto de España. En ese contexto, fue protagonista de una rueda de prensa en donde fue consultado sobre su presente en el París Saint-Germain (PSG) y su futuro.

Horas antes del evento, se sortearon los octavos de final de la Champions League y la UEFA quedó en el centro de la polémica después de haber anulado el primer sorteo al haber reconocido un error en el armado de los bombos. Finalmente, los emparejamientos tuvieron que realizarse nuevamente y su equipo quedó enfrentado nada menos que con el Real Madrid, su ex club.

“El destino es caprichoso. Me hubiese gustado que nos tocase otro equipo. Saben el cariño que tengo al Madrid, a la afición y eso no va a cambiar nunca. Toca afrontar el presente: soy jugador del PSG y voy a defender a mi equipo. Voy a hacer lo que pueda por pasar la eliminatoria. El Madrid atraviesa un buen momento, pero quedan meses para ese partido. A mi me toca defender mis intereses, que es el PSG”, sentenció Ramos con respecto a esos dos duelos que se celebrarán entre febrero y marzo de 2022.

Con respecto a esos encuentros y a lo ocurrido en la UEFA, señaló: “Me he enterado estando en casa. Cuando he llegado en el avión, el United me molaba como enfrentamiento (el primer emparejamiento era PSG-Manchester United) y luego el sorteo no ha sido válido. Es una mezcla de sensaciones, me hubiese gustado no tener ese enfrentamiento. Pero volver a casa después de no haber tenido una despedida es muy gratificante. Me hubiese gustado que fuese de otra manera pero así son las cosas”.

Sergio Ramos busca ganar la Champions League con el PSG (EFE)

El defensor de 35 años adelantó que aún no ha hablado con ninguno de sus ex compañeros pero pronto lo hará porque incluso comparte algunos grupos de Whatsapp con ellos: “Es inevitable que sea el debate de hoy”.

Ramos estuvo 15 temporadas defendiendo la camiseta blanca en el Santiago Bernabéu por lo que aún se está adaptando a ser parte de un nuevo club: “Estoy muy agradecido de cómo me han tratado. El PSG hace una apuesta por mí y eso te llena de satisfacción. Y los compañeros me acogieron muy bien. Lo que más me costó fue el tema de la casa, que no encontrábamos la tranquilidad. Pero ya lo tenemos y podemos disfrutar del equipo y de la ciudad. En un vestuario con tantos cracks es más lo que vives dentro de lo que se dice fuera. Me han tratado todos muy bien. Estamos conociéndonos un poquito más para después rendir mejor en el campo”.

Al ser consultado puntualmente sobre sus nuevos compañeros, Ramos no evitó referirse a Kylian Mbappé, cuyo contrato termina a final de la temporada actual y que es pretendido por el Real Madrid: “No me gustaría que fuese cliente de este gimnasio (risas). Me gusta estar rodeado de los mejores jugadores y él es una pieza clave del PSG en el presente y en el futuro. Quiero que siga en mi equipo”.

También habló sobre Lionel Messi, a quien supo enfrentar en varias ocasiones en los clásicos de España contra el Barcelona, pero con quien ha dejado esa rivalidad de lado: “Ahora compartimos vestuario y tenemos una relación muy buena. Tratamos de ayudar al PSG a ganar. El objetivo es la Champions y tanto Messi como yo algo podremos aportar. La relación es de admiración y respeto por ambas partes”.

Desde su llegada al cuadro francés Ramos ha jugado apenas un partido, el 28 de noviembre ante el Saint-Etienne por la Ligue 1, ya que las lesiones lo han marginado del campo de juego. “Parecía que después de la rodilla no iba volver a jugar pero la rodilla ha sido el menor problema estos meses”, reconoció el defensor, quien se mostró cauto con respecto a su futuro: “Nunca se sabe lo que puede pasar mañana. Si todo sigue según el plan, a final de esta semana podría reincorporarme con el grupo. Sigo entrenando con un plan determinado para reincorporarme al grupo lo antes posible”.

