Messi, íntimo: del “acepte perder” a su relación con Antonela y las comparaciones con Maradona y Cristiano Ronaldo

Messi con su séptimo Balón de oro (EFE)

Hace pocos días, Lionel Messi volvió a marcar un hito en su ya gloriosa carrera. El astro rosarino ganó su séptimo Balón de Oro, el premio que entrega la revista deportiva France Football. En la 65° edición de la gala, que se realizó en el Teatro del Châtelet de París, el argentino fue la gran estrella de la velada tras vencer al polaco Robert Lewandowski, que quedó segundo en la votación como el jugador más destacado de la última temporada.

Para honrar este nuevo galardón, la publicación francesa lanzó una edición especial tras la premiación y Messi está en la portada de la revista. En la foto, se lo puede ver al N° 30 del PSG vestido con ropa casual, de jeans, remera y zapatillas, al pie de una inmensa escalera de mármol y con el trofeo a sus pies. Además, la Pulga concedió una larga entrevista en la que habló de varios temas futbolísticos, así como también de su familia y las comparaciones con Maradona y Cristiano Ronaldo, a quien le sacó dos Balones de Oro de ventaja.

Al ser consultado sobre el mote de ser el mejor futbolista de todos los tiempos, el rosarino fue contundente en su mensaje. “Nunca dije que soy el mejor de la historia ni intento hacerme esa idea. Para mí ser considerado uno de los mejores de la historia es más que suficiente. Es algo que jamás me hubiera imaginado. Es algo que no me interesa, no cambia nada ser considerado el mejor o no. Y nunca busqué serlo”, dijo en la entrevista con France Football.

Acto seguido, Messi remarcó que no se siente un modelo a seguir más allá de que es un personaje conocido y adorado en todas partes del mundo.

“No sé si soy un modelo a seguir... No me gusta ser un modelo a seguir o dar consejos. Luché por mis sueños. Al principio fue para ser jugador profesional, luego intenté superarme y lograr nuevos objetivos cada año. En medio de todo esto, también hay un elemento de suerte. También depende de Dios, y creo que él eligió que me pasara esto a mí”, sentenció el jugador de 34 años.

El argentino volvió a ser considerado el mejor jugador de la última temporada en Europa (REUTERS/Benoit Tessier)

Messi viene de completar un 2021 inolvidable con la selección argentina. El capitán lideró al equipo dirigido por Lionel Scaloni a una consagración histórica en el mítico Maracaná de Río de Janeiro tras superar a Brasil en la final de la Copa América y romper así una sequía de casi tres décadas sin títulos para el seleccionado mayor. Es más, la Albiceleste logró la clasificación para el próximo Mundial de Qatar 2022 cuatro fechas antes del final de las Eliminatorias.

En ese sentido, a Messi también le preguntaron por las históricas comparaciones con Diego Armando Maradona, otro astro del fútbol mundial, y sus diferentes formas de ser en su rol de líder. ¿Qué dijo el rosarino? “Sinceramente, nunca me he comparado con Diego, absolutamente no. No presté atención a estas comparaciones. Sin embargo, otras críticas me han molestado en el pasado. Pasé momentos muy difíciles con la selección, de verdad, pero no por eso”, explicó.

A lo largo de la nota, Messi también remarcó el significado que tiene para él su esposa y sus hijos. Por ejemplo, a la hora de volver a casa tras una derrota, su reacción cambió con el paso del tiempo tras una derrota con su equipo.

“Tengo que admitir que sí. Nunca me ha gustado perder desde que era pequeño. Aprendí ... no voy a decir que me acostumbre, sino que acepte perder”, dijo. “Ahora es diferente. Desde que tengo a mis hijos, cuando llego a casa, me ayuda mucho a poner las cosas en perspectiva, a olvidar lo que pasó en el campo”, agregó Messi y comparó la actualidad a cuando todavía estaba en pareja con Antonela sin la presencia de Thiago, Mateo y Ciro.

¿Qué significa Antonela en la vida para el futbolista surgido en Newell’s? “Obviamente, es alguien extremadamente importante en mi vida. No solo porque es la madre de mis hijos, sino también porque ha estado conmigo prácticamente desde el comienzo de mi carrera. Me conoce de memoria y sabe comportarse conmigo, dependiendo de cada situación. Especialmente cuando estoy triste o no puedo lograr mis objetivos. También disfrutamos juntos de los muchos momentos hermosos que tenemos la oportunidad de vivir. Es una persona imprescindible para mí, al igual que mis tres hijos”, destacó.

Messi junto a Antonela y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro (REUTERS/Benoit Tessier)

Otro de los temas que le consultaron a Messi en la edición especial de France Football fue sobre su duelo con Cristiano Ronaldo durante más de una década y que se potenció con la llegada del portugués al Real Madrid cuando el argentino era la estrella del Barcelona.

“Siempre quise superarme a mí mismo y no mirar lo que otros podían hacer. Con Cristiano hemos mantenido la competencia durante años dentro de un mismo Campeonato. Ha sido maravilloso y nos ha servido a ambos para seguir creciendo en nuestras respectivas carreras. Pero sin tener necesariamente un ojo en el otro. Solo quería superarme a mí mismo para ser el mejor en lo absoluto y no ser mejor que los demás”, respondió.

Para la despedida, al argentino le recordaron una frase que dijo su ex compañero y amigo Javier Mascherano sobre el significado de ser Messi y que, para serlo, hay que ser especial por todo lo que eso conlleva. “He sido Messi durante treinta y cuatro años, así que estoy empezando a acostumbrarme”, fue lo primero que dijo el rosarino entre risas.

Y luego, completó su pensamiento. “Estoy contento con todo lo que he pasado, aunque a veces tengo que admitir que me gustaría pasar desapercibido, disfrutar de mi familia sin que la gente me reconozca. No me quejo, al contrario, siempre es agradable recibir un cumplido, una sonrisa o que alguien me pida una foto. Estoy acostumbrado y, para mí, se ha vuelto normal”.

La tapa de la revista con Messi como protagonista

