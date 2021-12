Las curiosidades de la votación del Balón de Oro: Brasil no eligió a Messi y Cristiano fue ignorado en Portugal

Lionel Messi ganó su séptimo Balón de Oro y es el máximo exponente (EFE/EPA/YOAN VALAT)

Lionel Messi posó con su séptimo Balón de Oro en la gala que se desarrolló el lunes pasado en París e hizo historia. El astro argentino es el máximo ganador del galardón y volvió a demostrar que está más vigente que nunca, con 34 años, al ojo crítico periodístico. Fueron 180 los reporteros que emitieron sus respectivos votos antes de la premiación. Y aunque hubo críticas porque muchos entendían que debía ser el año de Robert Lewandowski, la Pulga -que reconoció al polaco- festejó con los suyos.

Ahora se divulgó la lista de cada votante y hubo curiosidades de todo tipo. Por caso, el periodista brasileño de la cadena TV Globo Cléber Machado no eligió al argentino: optó por el belga De Bruyne, el italiano Jorginho, el francés Mbappé, el belga Lukaku y su compatriota Neymar. El brasileño fue el único de los países sudamericanos que no se inclinó por la calidad del rosarino, ya que el resto sí lo incluyó entre los cinco (en su gran mayoría en el primer lugar).

¿Quién fue el representante argentino? Enrique Wolff, que sí mencionó primero a Lionel Messi y, en orden, votó también a Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, Luis Suárez y Pedri. Respecto a los argentinos, Quique apuntó a Emiliano Dibu Martínez en el tercer puesto, detrás de Keylor Navas y Jan Oblak. Vale mencionar que la periodista Ayelén Pujol fue la encargada de votar en el Balón de Oro femenino: su quinteto fue Alexia Putellas (española del Barcelona, que finalmente lo ganó), Pernille Harder (danesa del Chelsea), Christiane Endler (chilena del Olympique de Lyon), Wendie Renard (francesa del Olympique de Lyon) y Jennifer Hermoso (española del Barça).

Como ya había trascendido, Messi se encargó de votar a un trío que compitió por el trofeo Kopa. En primer lugar votó al español y ex compañero del Barcelona Pedri, que finalmente se lo adueñó y tuvo palabras elogiosas para con el argentino: “Quiero agradecer al Barça, a la gente que me ha apoyado, a los capitanes como Messi. Gracias por lo que me ayudaste”. Segundo en su elección figuró el portugués Nuno Mendes, con quien comparte vestuario actualmente en el París Saint Germain. Y su podio fue completado por el británico Jude Bellingham, que milita en el Borussia Dortmund.

Pedri sumó un total de 89 puntos y dejó a Bellingham en el segundo lugar (39), mientras que el alemán Jamal Musiala quedó en el tercer puesto (38). Los anteriores ganadores de este premio que empezó a entregarse hace tres años, cuando France Football se separó de la FIFA, fueron Matthijs de Ligt (2019) y Kylian Mbappé (2018). En el 2020, se decidió no entregar ningún premio debido a que la pandemia de COVID-19 impidió el desarrollo normal de las ligas de fútbol del mundo.

· TODAS LAS VOTACIONES DEL BALÓN DE ORO:

@AndiOnrubia

@AndiOnrubia

@AndiOnrubia





· LAS VOTACIONES DE LOS GANADORES DEL BALÓN DE ORO PARA EL TROFEO KOPA

Votación para el Trofeo Kopa





SEGUIR LEYENDO: