El presidente del Barcelona no descartó la vuelta de Lionel Messi tras el regreso de Dani Alves

Laporta no descartó el regreso de Lionel Messi (AFP)

Dani Alves ya es oficialmente nuevo jugador del FC Barcelona pese a que no podrá enfundarse la camiseta y saltar al campo hasta que se abra el período de transferencias de enero. Tras estampar su firma en el contrato, el brasileño volverá a ser parte del club del que se fue en 2016.

Éste miércoles se llevó a cabo la presentación del futbolista en el Camp Nou. El brasileño de 38 años firmó su contrato descalzo sobre el césped del estadio y recibió una gran ovación de los fanáticos azulgranas.

Posteriormente se presentó ante los medios de comunicación junto al presidente Joan Laporta, el vicepresidente Rafael Yuste y el director deportivo Mateu Alemany. Allí sorprendió una declaración del máximo directivo, quien después lograr incorporar a un histórico de la institución no descartó un posible regreso de Lionel Messi y Andrés Iniesta.

Dani Alves firmó el contrato en el Camp Nou (Reuters)

“Todos los cules, hoy con Dani, mañana sería con otros, son personalidades que han hecho grande al club y Leo y Andrés son dos jugadores espectaculares. No puedo predecir el futuro, están jugando todavía, son grandes del Barça, los tenemos siempre presentes pero son jugadores con un contrato en vigor con otros clubs y se ha de respetar, pero en la vida nunca se sabe”, consideró Laporta, dejando la puerta entreabierta a los dos míticos jugadores azulgranas.

Sobre esa misma situación también hizo alusión Dani Alves: “Si me prestas un par de horas voy a buscar a Leo”, bromeó el brasileño y agregó: “Las historias nacen escritas y van a ser recordadas siempre. Leo es lo más grande que he podido ver y tener como compañero”.

“Siempre se echa de menos a los grandes, sobre todo cuando tienes buena relación. Sería increíble volver a verlo así, pero infelizmente no puede ser. Él sabe que lo quiero mucho a él y mis deseos son los mejores, pero estamos en un nuevo proceso. Animaría a todos a que vuelvan, he estado en muchos lugares pero como en este no hay”, sentenció.

Dani Alves llevará la camiseta número 8 (Reuters)

Feliz por la nueva incorporación, Laporta quiso agradecerle a Dani Alves el hecho de haber vuelto: “La edad es un número, como ha dicho él. Ha visto la situación y quiere venir a ayudar y ser titular. Le tengo que agradecer que ha hecho un esfuerzo económico importante. Sabe de la situación y la vamos a revertir. Vamos por buen camino. El hecho que haya hecho este esfuerzo es de agradecer”.

En esta segunda etapa, el experimentado defensor estrenará un nuevo dorsal. Ya lució el ‘2′, ‘22′ y el ‘6′ durante su primer ciclo, pero ahora llevará la camiseta con el ‘8′ en la espalda en homenaje a Hristo Stoichkov y Andrés Iniesta, según dijo.





