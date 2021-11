La presentación oficial de Xavi Hernández como nuevo técnico del Barcelona en el Camp Nou: la agenda de la jornada

Xavi Hernández llega al FC Barcelona como entrenador

Después de muchos idas y vueltas en las negociaciones con los dirigentes qataríes del Al Sadd, finalmente Xavi Hernández se convertirá oficialmente en el entrenador del FC Barcelona tras pasar 17 temporadas dentro del club como futbolista, en el que se transformó en el jugador con más partidos disputados en la historia (767), solo por detrás de Lionel Messi (778).

El 6 de noviembre la institución culé hizo oficial su fichaje y comenzó a llenar su página y redes sociales de fotos, videos y textos haciendo referencia a la llegada del legendario ex mediocampista culé al banco de suplentes, una contratación con la que Joan Laporta espera revertir el mal momento que atraviesa el club.

Hoy, dos días después, la entidad azulgrana va a presentar oficialmente a Xavi Hernández, quien firmó un contrato hasta 2024 después de que todas las partes implicadas lograran acordar su salida del Al Sadd.

El técnico catalán se presentará a partir de las 13:00 CET (hora local) en un acto abierto para todos los aficionados que quieran acudir al Camp Nou, informó el FC Barcelona. Posteriormente, a las 13:30 se llevará a cabo la primera conferencia de prensa de Xavi a cargo del equipo azulgrana, cuando se presente ante los medios en la sala Ricard Maxens.

AGENDA DE LA JORNADA

11:30 CET ( 07:30 ARG-URU / 06:30 CHI-PAR-VEN-BOL / 05:30 COL-PER-ECU MEX) Apertura de puertas del Camp Nou

13:00 CET (09:00 ARG-URU / 08:00 CHI-PAR-VEN-BOL / 07:00 COL-PER-ECU-MEX) Inicio de la presentación de Xavi en el terreno del Camp Nou ante los aficionados

13:30 CET (09:30 ARG-URU / 08:30 CHI-PAR-VEN-BOL / 07:30 COL-PER-ECU-MEX) Conferencia de prensa de Xavi Hernández

Tras la intensa jornada de lunes, Xavi Hernández se pondrá manos a la obra de inmediato. El martes por la mañana protagonizará su primer entrenamiento a cargo del plantel, el cual tendrá varias ausencias producto de las fechas FIFA y las bajas por lesión.

El histórico ex capitán culé tendrá varios días para preparar su partido-debut ante el Espanyol en lo que será el derby de Cataluña, pactado para el 20 de noviembre. Desafortunadamente, para ese encuentro no podrá contar con futbolistas claves como Ansu Fati, Pedri, Kun Afuero, Piqué y Ousmane Dembelé, entre otros.

“Necesito ver a la plantilla en el día a día, de momento solo puedo opinar sobre los partidos que he visto, la he visto por momentos muy bien en otros no tanto, y supongo que al final los jugadores tampoco están pasando por su mejor nivel individual, sé que no es una situación fácil para ellos y que no llego en el mejor momento de la historia del club, pero para eso estamos aquí, para trabajar lo máximo posible”, aseguró recientemente.





