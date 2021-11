El nuevo Barcelona que piensa Xavi: el primer refuerzo que le pidió a la directiva

Xavi Hernández quiere un extremo para el próximo mercado de pases (EFE/EPA/NOUSHAD THEKKAYIL)

Luego de algunos días de negociaciones, Xavi Hernández logró su desvinculación del Al-Sadd de Qatar para calzarse el buzo de director técnico del Barcelona, el cual quedó vacante tras la salida del neerlandés Ronald Koeman producto de un irregular inicio de temporada.

“La administración estuvo de acuerdo sobre el traspaso de Xavi al Barcelona tras pagar la cláusula de penalización estipulada en el contrato. Acordamos con el Barcelona una cooperación práctica en el futuro, Xavi es una parte importante de la historia del Al Sadd. Le deseamos todo el éxito en la siguiente etapa”, anunció Turki Al-Ali, CEO de la entidad qatarí.

La cuestión estaba tan avanzada que el ídolo azulgrana ya le habría transmitido a los principales mandatarios culés su idea para el próximo mercado de pases. Según informó el programa Onze, el ex mediocampista es “un enamorado de los extremos puros”.

Durante estas charlas, el director técnico dejó en claro que uno de sus objetivos será el de recuperar a Ousmane Dembélé, quien hasta el momento aún no pudo demostrar todo su potencial producto de una larga serie de diversas lesiones.

El wing francés de 24 años, que venía de una larga inactividad de cinco meses, regresó a los campos de juego ante el Dinamo Kiev por la Champions League, pero 48 horas después presentó molestias musculares. “El jugador del primer equipo Ousmane Dembélé tiene una elongación en el semimembranoso del muslo izquierdo. Es baja y la evolución marcará su disponibilidad”, comunicó la entidad española.

Raheem Sterling, el apuntado por Manchester City (Reuters/Jason Cairnduff)

No obstante, el mencionado medio asegura que si el club cuenta con dinero para salir al mercado de pases, el gran objetivo en enero será un extremo y el principal nombre a contratar es el del inglés Raheem Sterling.

El delantero del Manchester City no se encuentra a gusto esta temporada ya que no es una de las primeras opciones para el estratega Pep Guardiola y no vería con malos ojos mudar su talento a España. En la actual temporada lleva disputados 15 partidos, en los que marcó dos goles y brindó dos asistencias.

El flamante entrenador si bien cuenta con variantes de renombre en ofensiva, la mayoría se mueve por el centro, como Memphis Depay, Sergio Agüero (el Kun estará varios meses fuera de las canchas producto de una arritmia), Martin Braithwaite y Luuk de Jong. Los otros nombres son los de Ansu Fati (la gran esperanza azulgrana) y Osumane Dembélé. De este modo, el plantel le queda desbalanceado en caso de querer formar con su predilecto 4-3-3.

Xavi Hernández desembarcará al Barcelona con siete ayudantes. Su cuerpo técnico estará conformado por Óscar Hernández y Sergio Alegre (sus principales laderos a la hora de armar el equipo o realizar modificaciones durante los partidos), el preparador físico Iván Torre, el fisio Carlos Nogueira y los scouters David Prats, Toni Lobo y Sergio García.

Durante su paso por el Al Sadd, el DT conquistó siete títulos desde su llegada al banquillo en 2019 (Supercopa de Qatar, 2 Copas del Príncipe, Copa de la Liga, 2 Copas del Emir y un campeonato local). Además, acumula 61 victorias, 12 empates, y 16 derrotas en 89 partidos.

Su debut oficial podría ser el 20 de noviembre, en lo que será el derby catalán frente al Espanyol. Vale recordar que dejó una huella como futbolista: ganó 25 títulos (incluyendo cuatro Champions League) desde su presentación en 1998 y defendió los colores del Barcelona durante 17 temporadas. Luego se mudó al Al-Sadd, donde jugó tres años antes de retirarse y asumir como entrenador.

