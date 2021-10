Ibrahimovic cuestionó a los Galácticos del PSG con una dura crítica: “Sin mí, el equipo no se hubiera convertido en lo que es hoy”

Ibrahimovic comparó su etapa en el PSG con el plantel que tiene hoy en día el equipo parisino (Reuters)

Zlatan Ibrahimovic reapareció ante los medios de comunicación fiel a su estilo cuando éste domingo fue entrevistado por el programa francés Téléfoot. En diálogo con el medio en cuestión el legendario delantero sueco hizo un repaso por su carrera en el PSG, habló de Kylian Mbappé y de Lionel Messi.

“Entonces, ¿Me extrañan en Francia o no?”, bromeó el actual jugador del Milán, y continuó: “¿De qué han estado hablando desde que me fui? Nada… debe ser aburrido trabajar ahora aquí”.

El futbolista de 40 años, que formó parte de la entidad parisina durante cuatro temporadas en las que ha marcado 156 goles en 180 enfrentamientos, también aseguró que su equipo era mucho mejor que el que tiene hoy Mauricio Pochettino pese a contar con la joven estrella francesa, La Pulga y Neymar.

Ibrahimovic jugó durante cuatro temporadas en el PSG (Shutterstock)

Si bien cree que el PSG es uno de los favoritos a luchar por el título de la Champions League, Ibrahimovic consideró que durante el tiempo que él estuvo en el club, “fuimos un equipo. Hoy no es un equipo, quizás más tarde lo sean pero no son mejores que nosotros en ese momento”.

Con respecto al crecimiento del cuadro parisino a nivel futbolístico, el sueco afirmó que él fue “uno de los primeros en llegar cuando el club fue comprado por los qataríes. Fui parte del comienzo y estoy muy orgulloso de ello”.

“Sin mí, el PSG no se hubiera convertido en lo que es hoy. La gente piensa que vine a sacar dinero, a disfrutar de la ciudad y de la vida, pero desde que vine todo cambió”, reconoció el ex futbolista del Ajax.

Ibrahimovic habló de Mbappé (Efe)

Con respecto a Kylian Mbappé, el máximo referente del fútbol francés hoy en día y pieza fundamental en el ataque del PSG, Ibra explicó que lo ama pero que lo que hace todavía no es suficiente. “Está demasiado cómodo en su zona. Tiene que caminar sobre fuego y será aun mejor. Imaginense lo fuerte que puede volverse… debe sentir el sabor de la sangre. Necesita estar rodeado de aquellos que le digan que no es suficientemente bueno y que puede mejorar. Aquellos que le digan que es el mejor no le sirve”, sentenció.

Finalmente, también fue consultado por el fichaje de Lionel Messi, con quien compartió equipo durante dos temporadas en Barcelona. Según su análisis, el argentino hizo bien en cambiar de aires: “Fue bueno, esto es un nuevo desafío para él después de estar mucho tiempo en Barcelona. Llega a un club muy ambicioso y que puede ganar si continúa creciendo. El PSG debe aprovecharlo”.





