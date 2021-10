Una ex estrella del PSG defendió a Neymar y apuntó contra Messi: “Tiene seis Balones de Oro y no es tan extraordinario”

Messi y Neymar todavía no lograron marcar la diferencia en la Ligue 1 (Reuters)

Desde que Lionel Messi llegó al PSG, el debate después de cada partido siempre gira en torno a él en Francia. Mientras que algunos lo alaban otros lo cuestionan por el hecho de no haber debutado en la red en las 11 fechas que van del campeonato.

Si bien pudo convertir en los últimos dos partidos de Champions contra el Manchester City y el Leipzig, el argentino no logró ser determinante en los duelos que participó por la Ligue 1 y muchos consideraron que se debe a que está transitando un proceso de adaptación después de pasar toda su carrera futbolística en Barcelona.

Sin embargo, el ex azulgrana no es el único que está en la mira. Tras el último empate del conjunto parisino ante el Marsella 0-0 en lo que fue el Clásico francés, Neymar fue otro de los apuntados. La prensa local aseguró que el brasileño no es el mismo que el de los primeros años en la entidad y fue en ese punto donde se detuvo el ex delantero galo Nicolas Anelka.

La prensa francesa apuntó contra Neymar por su bajo nivel deportivo (Reuters)

Al ser consultado por el rendimiento del paulista, la ex estrella del Real Madrid, que se inició en el PSG y tras su retiro se convirtió en uno de los críticos del equipo de Pochettino, comparó el nivel de ambos astros en una conversación con el programa Radial Rothen S’enflamme de RMC.

“Hoy le exigimos a Neymar, pero podemos hacer lo mismo con Messi. Desde el inicio de la temporada tampoco es extraordinario. Hay un jugador que tiene seis Balones de Oro y finalmente no es tan extraordinario”, consideró.

Al mismo tiempo, explicó que el brasileño, “está pasando un momento difícil. Si el entrenador piensa que tiene que jugar para recuperar su nivel, lo hace jugar. Dejarlo a un lado o reemplazarlo para romper su moral no va a arreglar las cosas” y agregó: “Además, cuenta con un gran salario, es una estrella del fútbol francés y mundial. Es uno de los mejores jugadores de la liga, aunque ahora mismo está luchando para demostrarlo”.

Messi todavía no pudo estrenarse como goleador en la Ligue 1 (Reuters)

“(Neymar) puede no hacer nada, como después puede hacerlo todo en el campo. Nunca se sabe lo que puede pasar con él en el terreno de juego. Pochettino confía en él y aun sin que Neymar esté bien, el equipo sigue ganando”, detalló el ex Arsenal y Manchester City, entre otros.

Anelka, que luego volvió sobre sus palabras para remarcar que a un jugador como Messi no se le puede poner en tela de juicio, afirmó que “lo más importante es que los tres (Messi, Neymar y Mbappé) consigan lograr un buen nivel en conjunto.

De todos modos, con el empate ante el Marsella, el PSG sigue siendo líder de la liga francesa con siete puntos de ventaja ante su inmediato perseguidor el Lens (21 unidades). Éste viernes, sin Kylian Mbappé ausente por lesión, los dos ex Barcelona tendrán una nueva oportunidad de mostrar de qué están hechos cuando se enfrenten al Lille por la decimosegunda fecha del torneo.





