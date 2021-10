Messi no se entrenó en PSG a un día del partido contra el Lille por la liga de Francia

Lionel Messi se ausentó de la práctica del PSG (REUTERS/Christian Hartmann)

Una noticia encendió las alarmas en Francia. Este jueves, a un día del encuentro que el Paris Saint Germain disputará ante el Lille por la jornada 12 de la Ligue 1, Lionel Messi se ausentó del entrenamiento a cargo de Mauricio Pochettino.

Según indicaron medios locales como L’Equipe y Le Parisien, el equipo parisino no informó los motivos de la no participación del futbolista argentino en la práctica que se realizó en la ciudad deportiva del Camp des Loges. Hay que destacar que la ausencia de Messi sorprendió ya que no presentó ningún problema físico tras el empate en el clásico del pasado domingo ante el Olympique de Marsella.

Además del argentino, el otro que tampoco practicó con el resto del plantel fue Kylian Mbappé. Pero a diferencia del ex Barcelona, el delantero campeón del mundo con Francia en Rusia 2018, padece una infección otorrinolaringológica desde el lunes que le impidió entrenar con normalidad durante toda la semana. Frente a su estado, habrá que ver si Pochettino lo confirmará o no dentro de la lista de concentrados para el duelo que se disputará este viernes en el Parque de los Príncipes.

En las próximas horas, el DT rosarino dará la conferencia de prensa habitual previa a los partidos en la que brindará mayor información sobre la situación de Messi. Es importante recordar que el PSG es el líder de la liga con 28 puntos, siete más que el Lens. Más allá del encuentro ante el Lille como local, la próxima semana el conjunto parisino volverá a tener acción por la fase de grupos de la Champions League. Por lo que será la fecha 4 del Grupo A, que también lidera con 7 unidades, el equipo que dirige Pochettino visitará al RB Leipzig en Alemania.

El PSG de Messi es líder en la Ligue 1 (REUTERS/Eric Gaillard)

Además de las ausencias de Messi y Mbappé, el otro que no fue parte de los trabajos con el resto del plantel profesional fue el español Sergio Ramos. El defensor ex Real Madrid sigue con la puesta a punto de su recuperación por la lesión en el sóleo que le impidió hacer su presentación oficial en el campo con su nuevo equipo. Lo que es seguro, según indicó el departamento médico del PSG es que el ex capitán de los Merengues no ingresará en la convocatorio de los dos próximos compromisos que tendrán los parisinos por la liga local y la máxima competencia de clubes en Europa.

El objetivo en el club de París es que Ramos se entrene con el grupo a las órdenes de Pochettino desde la próxima semana.

A la espera de la confirmación de la nómina para el duelo ante Lille, el entrenador ya sabe que no podrá contar con el italiano Marco Verratti -se recupera de una molestia en la cadera- y Leandro Paredes -lesión muscular-. Además de las bajas de estos volantes, otro que no estará disponible este viernes será el lateral Achraf Hakimi, expulsado en el clásico ante el Marsella.

