Revelaron cuál fue el jugador del PSG asaltado por una trabajadora sexual: los detalles del caso

Los jugadores del PSG saludan a su gente luego del triunfo ante el Manchester City por la Champions League. El número 21 es Herrera (REUTERS/Benoit Tessier)

El jugador español del París Saint-Germain (PSG), Ander Herrera, fue víctima de un robo por parte de una trabajadora sexual en el Bois de Boulogne de la capital, una zona conocida por el ejercicio de la prostitución, informaron este miércoles medios locales. Primero no se supo el nombre del futbolista involucrado, pero luego se dio a conocer por su denuncia policial.

El semanario Le Point, el primero en revelar la información, indicó que el centrocampista fue desvalijado en su vehículo, donde la agresora le sustrajo la cartera y el teléfono móvil, que luego pudo recuperar.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 20 horas del martes, cuando el futbolista atravesó con su vehículo una de las sendas del Bois de Bologne tras haber participado en el Parque de los Príncipes, que se encuentra justo al lado, en una sesión de trabajo con patrocinadores del PSG.

Herrera ante el RB Leipzig, también por la Champions League (REUTERS/Benoit Tessier)

El ex futbolista del Zaragoza, Athletic Bilbao y Manchester United fue agredido cuando se detuvo en un semáforo en la Allée de la Reine-Marguerite, en el distrito 16 de la capital francesa. En ese momento, una trabajadora sexual se acercó moviendo algo que Herrera consideró que era un arma. A partir de ese momento comenzó una complicada situación para el volante de 32 años, que está en la consideración del equipo que dirige Mauricio Pochettino. Juega en el club de la capital gala desde la temporada 2019/2020.

El cierre automático de su vehículo no funcionó y la agresora aprovechó para abrir la puerta y hacerse con la cartera y el teléfono móvil del futbolista, que estaban a la vista dentro del vehículo. Según Le Parisien, el jugador quiso recuperar el material y, finalmente, el robo fue de 200 euros (USD 230), pero luego acordó llevar a la asaltante hasta un determinado lugar para poder recuperar el teléfono móvil.

La información fue confirmada por autoridades judiciales que explicaron que el futbolista había decidido no presentar la denuncia o reclamo alguno en la comisaría, aunque luego terminó cambiando de opinión y reportó el hecho. Herrera hizo la denuncia formal y la policía parisina consideró creíble su versión y ha lanzado una investigación para arrestar a la ladrona.

El español en pleno diálogo con Lionel Messi (REUTERS/Christian Hartmann)

El hecho trascendió ayer, pero el nombre del futbolista no se conoció hasta este miércoles por la tarde, cuando se supo que se trataba de Herrera. El entorno del jugador señaló que no tiene nada que ocultar y que si no hubiera querido que se conociera el hecho -dado el lugar en el que ocurrió, el Bois de Boulogne, conocido lugar donde se concentran las trabajadoras sexuales en la capital- no habría presentado denuncia. Pero lo hizo, dijo, porque su intención es que la ladrona no vuelva a actuar.

Es que, en los últimos años, el Bois de Boulogne, un parque que se encuentra en el límite occidental del distrito 16 de París, cerca del suburbio de Boulogne-Billancourt, se ha convertido en un foco de delincuencia, según informa el diario AS. Casi una docena de trabajadoras sexuales han sido asesinadas desde 2013, mientras que las agresiones y robos en vehículos estacionados son persistentes.

Con información de EFE

