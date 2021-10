Con Barcelona obligado a ganar, se cierra la tercera jornada de la Champions League: hora, TV y formaciones

Después de los triunfos del Real Madrid, PSG, Liverpool y Manchester City, entre otros, éste miércoles se cierra la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions League con otros duelos interesantes, sobre todo el FC Barcelona, que está obligado a ganar si quiere continuar con una mínima chance de seguir peleando por clasificar a la siguiente ronda.

Los dirigidos por Ronald Koeman no saben lo que es ganar en esta edición de la máxima competencia europea tras caer por goleada en los dos enfrentamientos anteriores frente al Bayern Múnich y el Benfica por 3-0 en ambos.

Actualmente, los culés ocupan la última posición del Grupo E, siendo el único equipo sin puntos en la tabla por detrás del Dinamo, que empató en su debut con el cuadro portugués, antes de perder con el conjunto alemán. “Nos jugamos nuestro futuro en esta Champions. Tenemos que ganar para tener opciones de pasar. No hay otra que ganar el partido”, aseguró el técnico neerlandés en la rueda de prensa previa.

Para este duelo decisivo, el ex seleccionador de Países Bajos no podrá contar con jugadores como Pedri, Ronald Araujo y Ousmané Dembelé, los tres lesionados. Sin embargo, por otro lado, sí tendrá a futbolistas de gran calibre que no estuvieron presentes en los dos duelos anteriores y que pueden cambiar el partido: Ansu Fati y Sergio Agüero.

Tras debutar oficialmente con la camiseta del FC Barcelona y disputar sus primeros minutos en liga ante el Valencia, el delantero argentino tendrá la oportunidad de volver a participar de la Champions League, trofeo que se le hizo esquivo durante su extenso camino por Europa entre el Atlético y el Manchester City.

El Barça necesita una victoria ante Kiev para revalidar la reacción iniciada el sábado en Liga con la victoria 3-1 sobre el Valencia, después de dos derrotas consecutivas y una sola victoria en los últimos seis partidos antes de enfrentarse a los ‘che’.

Un nuevo triunfo ante el Dinamo de Kiev afianzaría al Barcelona, que culminará la semana el domingo con el clásico liguero contra el Real Madrid, donde una victoria los impulsaría cerca de la cabeza del campeonato español.

POSIBLES FORMACIONES

Barcelona: Ter Stegen - Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba - De Jong, Busquets, Gavi - Dest, Memphis Depay, Ansu Fati. Entrenador: Ronald Koeman (NED)

Dinamo de Kiev: Bushchan - Kędziora, Zabarnyi, Syrota, Mykolenko - Sydorchuk, Shaparenko - Tsygankov, Buyalskiy, De Pena - Vitinho. Entrenador: Mircea Lucescu (ROM)





Estadio: Camp Nou

Horario: 16:45 GMT (13:45 ARG-URU / 12:45 CHI-PAR-VEN-BOL / 11:45 COL-PER-ECU-MEX)

Televisación: ESPN





EL RESTO DE LOS PARTIDOS DE LA JORNADA





RB Salzburgo vs Wolfburgo

Horario: 16:45 GMT (13:45 ARG-URU / 12:45 CHI-PAR-VEN-BOL / 11:45 COL-PER-ECU-MEX)

Televisación: ESPN 2

POSIBLES FORMACIONES:

Salzburgo: Köhn; Kristensen, Onguéné, Wöber, Ulmer; Camara; Aaronson, Sučić, Seiwald; Okafor y Adeyemi.

Wolfsburgo: Casteels; Mbabu, Lacroix, Brooks, Roussillon; Baku, Arnold; Lukebakio, Philipp, Steffen; y Nmecha.









Lille vs Sevilla

Horario: 19:00 GMT (16:00 ARG-URU / 15:00 CHI-PAR-VEN-BOL / 14:00 COL-PER-ECU-MEX)

Televisación: ESPN 3

POSIBLES FORMACIONES

Lille: Grbić; Zeki Çelik, Tiago Djaló, Fonte, Reinildo; Ikoné, André, Xeka, Bamba; Burak Yılmaz y David.

Sevilla: Bounou; Navas, Koundé, Diego Carlos, Marcows Acuña; Jordán, Fernando, Rakitić; Lamela, Rafa Mir y Ocampos.





Manchester United vs Atalanta

Horario: 19:00 GMT (16:00 ARG-URU / 15:00 CHI-PAR-VEN-BOL / 14:00 COL-PER-ECU-MEX)

Televisación: ESPN

POSIBLES FORMACIONES:

Manchester United: De Gea; Dalot, Lindelöf, Maguire, Shaw; McTominay, Fred, Bruno Fernandes; Ronaldo, Greenwood y Rashford.

Atalanta: Musso; Lovato, Palomino, Demiral; Zappacosta, Freuler, De Roon, Mæhle; Pašalić; Malinovskyi y Zapata.





Zenit vs Juventus

Horario: 19:00 GMT (16:00 ARG-URU / 15:00 CHI-PAR-VEN-BOL / 14:00 COL-PER-ECU-MEX)

Televisación: ESPN 2

POSIBLES FORMACIONES:

Zenit: Kritsyuk; Sutormin, Barrios, Chistyakov, Lovren, Douglas Santos; Malcom, Kuzyaev, Wendel, Claudinho; y Azmoun

Juventus: Szczęsny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Bentancur, Bernardeschi; Chiesa, y Kean.





Benfica vs Bayern Munich

Horario: 19:00 GMT (16:00 ARG-URU / 15:00 CHI-PAR-VEN-BOL / 14:00 COL-PER-ECU-MEX)

Televisación: ESPN Extra

POSIBLES FORMACIONES:

Benfica: Vlachodimos; Veríssimo, Otamendi, Verthongen; Diogo Gonçalves, Weigl, João Mário, Grimaldo; Darwin Núñez, Yaremchuk y Rafa Silva.

Bayern Munich: Neuer; Pavard, Süle, Upamecano, Hernández; Kimmich, Sabitzer; Gnabry, Müller, Sané; y Lewandowski.





Chelsea vs Malmo

Horario: 19:00 GMT (16:00 ARG-URU / 15:00 CHI-PAR-VEN-BOL / 14:00 COL-PER-ECU-MEX)

Televisación: Star +

POSIBLES FORMACIONES:

Chelsea: Mendy; Christensen, Thiago Silva, Azpilicueta; James, Kanté, Mount, Jorginho, Chilwell; Werner y Lukaku.

Malmo: Dahlin; Larsson, Nielsen, Brorsson; Berget, Rakip, Innocent, Christiansen, Peña; Čolak y Birmančević.





Young Boys vs Villarreal

Horario: 19:00 GMT (16:00 ARG-URU / 15:00 CHI-PAR-VEN-BOL / 14:00 COL-PER-ECU-MEX)

Televisación: Star +

POSIBLES FORMACIONES:

Young Boys: Von Ballmos; Hefti, Camara, Lauper, Garcia; Sierro, C Martins Pereira; Fassnacht, Aebischer, Ngamaleu; y Elia.

Villarreal: Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Capoue, Parejo, Trigueros; Pino, Gerard Moreno y Danjuma.