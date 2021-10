El impactante cambio físico de una ex estrella del Manchester City y la selección francesa

El antes y el después del francés Samir Nasri

Su talento y habilidad lo llevaron a ser nombrado como una de las grandes promesas del fútbol francés cuando asomó en el equipo profesional del Olympique de Marsella, donde obtuvo la Copa Intertoto en dos ocasiones (2005 y 2006). Con el Sub 17 de la selección gala había ganado el campeonato europeo de 2004 y ya en 2007 fue elegido Mejor Jugador Joven en Francia, como así también incluido en el Equipo del Año de la Ligue 1. Samir Nasri optó por colgar los botines pasados los 30 y ahora sorprendió con un impactante cambio físico a poco de haber hecho oficial su retiro.

El francés de ascendencia argelina (34 años) participó del partido Match Des Heros entre las leyendas del Olympique de Marsella y un equipo que representó a la Unicef en el estadio Velodrome. Su imagen, con la camiseta ajustada y varios kilos de más, se viralizó en las redes sociales entre los fanáticos y usuarios.

El conjunto del Marsella, dirigido por Jean-Pierre Papin, contó con estrellas como Van Buyten, Pirès, Cissé, Drogba, Desailly y Ravanelli, mientras que el de Unicef, conducido por Arsene Wenger, tuvo a Lehmann, Karembeu, Carvalho, Abidal, Mendieta, Cambiasso, el ex basquetbolista Tony Parker, Kluivert, Trezeguet, Giuly, Sonny Anderson y Govou, entre otros.

Aunque Nasri informó públicamente que dejaría la práctica profesional hace algunas semanas, hacía dos años que no competía oficialmente (su último club había sido el Anderlecht de Bélgica). En el último tiempo se desempeñó como comentarista del Canal+ en Francia para encuentros de la Champions League. En 2018 la UEFA lo sancionó por un supuesto caso de dopaje que puso su trayectoria cuesta abajo.

El mediocampista que vistió la camiseta de los Blues en las Eurocopas de 2008 (Austria y Suiza) y 2012 (Polonia y Ucrania) fue figura del Manchester Citu durante varios años, sumando cinco títulos locales (dos Premier League, dos Copa de la Liga y una Community Shield). En 2010, cuando desandó una de las cuatro temporadas con el Arsenal inglés, fue nombrado como Futbolista del Año.

Sampaoli lo motivó para jugar en el Sevilla aunque cometiera algunos excesos (Foto de Mutsu Kawamori/AFLO)

En la temporada 2016/2017 fichó para el Sevilla español, donde reveló un particular diálogo con el entrenador argentino Jorge Sampaoli: “Me quería tanto que me dijo ‘ven a nuestro equipo, puedes beber, salir a una discoteca, hacer lo que quieras y yo te cubriré frente al club. Solo te pido que seas bueno en el campo el fin de semana’. De hecho, si yo quería ir a ver a mi familia cuando no tuviera que jugar, Sampaoli me decía que él se encargaría de cuidarme al perro”.

La sanción por dopaje marcó un punto de inflexión en su vida: “Lo que sucedió en Los Ángeles arruinó mi temporada. Me di una inyección de vitaminas, legal y tenía una receta médica. La clínica me inyectó mucho más producto de lo esperado. Estaba destruido porque iba a ser sancionado por dos años. No quería jugar más después de eso. Incluso le dije a Sampaoli: ‘Déjame a un lado, es inútil’. Pero el entrenador siempre quiso que jugara. Estaba perdido, estaba nervioso y enfadado con todo. No lo mostré pero en el campo el fútbol se acabó para mí. Ya no quería jugar al fútbol, lo pensaba todo el tiempo”.

Luego de su paso por el fútbol español, pasó sin pena ni gloria por el Antalyaspor de Turquía y West Ham de Inglaterra, donde dio los primeros indicios de su retiro. Ahora, parece ser que se está dando la buena vida fuera de las canchas pero cuando se presenta la oportunidad despunta el vicio por el balón.

