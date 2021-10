La esposa de Wayne Rooney habló de los escándalos del futbolista que casi destrozan su matrimonio

Coleen habló de los escándalos mediáticos que protagonizó Wayne (AFP)

Wayne Rooney es historia pura del fútbol inglés. El ex delantero del Manchester United tuvo una carrera más que envidiable como futbolista profesional, la cual acabó en el Derby County el pasado 15 de enero, momento en el que decidió colgar los botines para ponerse el traje de entrenador.

Sin embargo, en lo personal, las cosas no marcharon del todo bien después de que se conocieran varios escándalos que protagonizó a lo largo de su paso por la élite del deporte, camino que recorrió junto a su esposa Coleen, quien fue su novia desde la infancia y con la que se casó en 2008 con 22 años.

Rooney será el nuevo documental de Prime Video que retratará la vida del ex futbolista de 35 años y en él, la madre de sus cuatro hijos se pronunciará sobre los episodios sexuales y de alcoholismo que marcaron a la familia: “Lo perdono, pero no fue aceptable”.

Wayne Rooney colgó los botines para convertirse en entrenador (Action Images)

“Sabía que los grupos con los que Wayne andaba, junto con el alcohol, no eran buenos”, aseguró Coleen en el documental, sobre el entorno en el que se movía su pareja, que por el 2004 (antes de que se casaran y tuvieran al primero de sus cuatro hijos) vivió una serie de controvertidos episodios.

En aquel entonces, la ex estrella del Manchester United fue sorprendida por la prensa británica que afirmaba haberlo visto en un burdel de Liverpool. Allí, el jugador supuestamente había pagado 165 euros para acostarse con la prostituta Charlotte Glover y otros 165 para hacerlo con Gina McCarrick un mes después. Posteriormente, y para detener todo tipo de especulaciones y burlas, Rooney salió a admitirlo.

Cinco años después, mientras Coleen estaba embarazada de Kai, el primero de los cuatro hijos de la pareja, el jugador protagonizó otra infidelidad. En aquel momento se separaron pero al tiempo regresaron para volver a intentarlo.

2013 y 2016, el goleador volvió a ocupar las principales portadas de los medios británicos por el mismo tema, mientras que en 2017 fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol. Para 2019, y ya jugando para el DC United de Estados Unidos, Rooney fue arrestado nuevamente por activar una alarma de una puerta de seguridad de un aeropuerto después de haber mezclado pastillas para dormir con alcohol que lo habían dejado “desorientado”.

Recientemente el actual entrenador del Derby County fue fotografiado por un grupo de mujeres con las que pasó la noche mientras festejaba el cumpleaños de una de ellas y debió salir a aclarar lo sucedido.

Coleen se pronunció dentro del documental que llevará el nombre de su esposo (Reuters)

“Algunas personas probablemente piensan que soy estúpida por permanecer en mi matrimonio. No soy estúpida, conozco mi mente”, aseguró Coleen en el nuevo documental de Prime Video y agregó: “Es mi decisión…. Amo a Wayne… sí, lo amo. Si no lo hiciera, no estaría tratando de hacerlo funcionar. Sé que estaría bien por mi cuenta, solo yo y con mis hijos, pero no quiero vivir así, quiero intentar continuar nuestro matrimonio y vivir en familia, porque eso es lo que quiero hacer”.

Finalmente, aseguró que Rooney, “ha cometido errores tontos y egoístas, algunos de los cuales ha aprendido, otros obviamente no. No voy a enumerar las buenas cualidades de Wayne como persona, ya que no creo que se lo merezca en este momento, pero es un padre brillante”.

El documental, que verá la luz para principios del 2022 también contará con otras voces de primer nivel dentro del ambiente futbolístico como la de Gary Neville, Thierry Henry y David Beckham, quien reconoció que su ex compañero del United es “sin duda uno de los mejores jugadores que ha tenido este país”.





