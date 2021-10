Laporta tendría decidido despedir a Koeman: cuál sería la fecha límite para contratar al nuevo DT del Barcelona

Ronald Koeman tiene las horas contadas al frente del Barcelona (REUTERS/Albert Gea)

Barcelona está a pocas horas de un duelo ante Atlético Madrid que será trascendental. Es que este choque ante los Colchoneros no será un enfrentamiento más, sino que será el momento en el que el equipo estará cara a cara con algunas figuras que recientemente han abandonado el vestuario catalán, como lo son Luis Suárez y Antoine Griezmann. Pero el encuentro concentra aún mayor atención si se tiene en cuenta que podría marcar el final del ciclo de Ronald Koeman como entrenador del conjunto Blaugrana.

La continuidad del neerlandés en su cargo hace ya tiempo que está en jaque, pero el último traspié por 3-0 ante Benfica por la Champions League parece haber sellado la suerte del DT. Según un artículo publicado este viernes en el diario catalán Sport, el presidente Joan Laporta ya tendría decidido que el clásico ante el Atlético Madrid será el último partido de Koeman al frente del Barcelona.

La irregularidad del equipo (que tiene tres victorias y tres empates en la Liga española, pero que en la Champions ha caído en sus dos presentaciones) no es la única razón que ha precipitado esta decisión. El mandatario del elenco catalán también ha mostrado cierta disconformidad con las alineaciones titulares que ha elegido el entrenador de 58 años, como la que puso el pasado miércoles con tres defensores centrales y dejando a varios jóvenes en el banco de los suplentes. “Hasta aquí hemos llegado”, fue, según el diario catalán, una de las frases que lanzó Laporta dejando en claro que ya no hay vuelta atrás en su determinación de elegir un nuevo conductor para el plantel.

Joan Laporta ya habría decidido finalizar el ciclo de Koeman luego del partido ante el Atlético Madrid (EFE/Quique Garcia)

Las versiones más fuertes indican que el anuncio de la salida de Koeman se realizará una vez que termine el partido ante el Atlético Madrid, sin importar el resultado del mismo. Luego, las competencias de clubes pararán por dos semanas debido a la ventana de partidos internacionales de octubre y en ese lapso la dirigencia espera poder comunicar el nombre del nuevo entrenador. La idea es que el próximo 17 de octubre, fecha en que se realizará la Asamblea General de Socios, el Barcelona ya cuente con una nueva cara en su banquillo.

El plan es que el sucesor del neerlandés no sea un DT interino, sino que se trate de una personalidad que genere grandes ilusiones entre los fanáticos y que permita proyectar a mediano y largo plazo. Hay varios entrenadores de jerarquía en la danza de nombres: Marcelo Gallardo -actual DT de River Plate-, Xavi Hernández -histórico del Barça que actualmente está en Al-Sadd de Qatar-, Robert Martínez -al frente de la selección de Bélgica- y Andrea Pirlo -hoy sin club tras su salida de la Juventus- son algunos de ellos.

“Tengo orejas y tengo ojos, yo sigo igual. Ya sé que se filtran muchas cosas. A mí, una vez más, no me han dicho nada”, fue la sentencia de Koeman este viernes en conferencia de prensa cuando le preguntaron sobre la comunicación con la Junta Directiva del club. Más tarde afirmó saber que el presidente Joan Laporta había estado en la jornada anterior por las instalaciones de la entidad culé pero que no llegó a cruzarse porque estaba preparando el entrenamiento. Sobre su relación con el mandatario, evadió: “No voy a contestar esa pregunta”. El vínculo parece estar definitivamente roto y todo indica que la salida de Koeman, tan solo 13 meses después de su llegada al club, es solo una cuestión de horas.