“Puedes beber, ir a discotecas y hacer lo que quieras”: una figura reveló la insólita oferta que le hizo Sampaoli para ficharlo en Sevilla

Jorge Sampaoli dirigió a Samir Nasri Kawamori durante su estadía en el Sevilla (AFLO)

En los últimos tiempos, Jorge Sampaoli se transformó en uno de los técnicos del fútbol sudamericano de mayor renombre internacional. Así fue que, luego de ganar la Copa América con Chile en 2015, uno de los grandes equipos del fútbol español lo contrató. Sevilla se convirtió en el primer lugar al que el DT argentino dirigió tras su éxito con el seleccionado trasandino. Su paso por La Liga fue breve, ya que luego de una ardua negociación, la AFA lo nombró como el reemplazante de Edgardo Bauza para lograr la clasificación al Mundial de Rusia 2018.

Luego de la mala actuación en la Copa del Mundo al frente de la selección argentina, Sampaoli pasó por dos clubes en Brasil -Santos y Atlético Mineiro- hasta que recaló en otro club histórico de Europa como lo es el Olympique de Marsella en Francia. Hoy, mientras intenta ser uno de los equipos que buscará darle pelea al poderoso PSG, un ex dirigido por el entrenador oriundo de Casilda dio detalles de la estrategia de seducción que utilizó el DT para llevarlo a España en su paso por la institución de Andalucía.

El francés Samir Nasri, que este último fin de semana anunció su retiro del fútbol profesional a los 34 años, contó lo que le dijo Sampaoli cuando hablaron antes de que el volante se sume al Sevilla para la temporada 2016-2017. “Era un amigo más que un entrenador. Sampaoli me quería tanto que me dijo: ‘Ven a nuestro equipo; puedes beber, ir a discotecas, hacer lo que quieras, te cubriré la espalda. Todo lo que te pido es que juegues bien en el campo el fin de semana’”, explicó el mediocampista en una entrevista con el periódico Le Journal du Dimanche en la que le dijo adiós al fútbol.

Nasri jugó 30 partidos y anotó dos goles en su paso por la liga española. Sus comienzos fueron, justamente, en el equipo al que hoy dirige el entrenador argentino. “No me veo volviendo a Francia si no es para jugar en el Marsella”, dijo antes de despedirse del fútbol. La historia cuenta que el mediocampista estuvo cuatro temporada en el club francés hasta que se mudó a Inglaterra para jugar durante 10 años en dos de los conjuntos de mayor importancia de la Premier League: estuvo cuatro campañas en el Arsenal y luego se fue al Manchester City, equipo con el que ganó cinco títulos.

Nasri jugó 30 partido en el Sevilla (REUTERS/Antonio Bronic/File Photo)

Durante la entrevista en la publicación francesa también recordó el episodio que vivió en 2018 cuando fue suspendido por doping positivo durante su estadía en el Antalayaspor, de Turquía. “Un episodio que me hizo mucho mal y que cambió mi relación con el fútbol fue mi suspensión. Me pareció muy injusto, no había tomado ninguna sustancia dopante. Sólo era una inyección de vitaminas porque estaba enfermo. Me detuvo en seco”, confesó Nasri.

“Volví al West Ham, volví a Londres y con un entrenador que conocía. Era perfecto, pero me lesioné tres veces seguidas”, dijo en relación a su vuelta a la Premier League bajo la tutela del entrenador chileno Manuel Pellegrini. El último paso de su carrera fue el fútbol de Bélgica bajó la dirección técnica de un viejo conocido del City, el defensor Vincent Kompany.

“Había un lado emocional en el Anderlecht, pero también la idea de ser jugador y parte del staff técnico. Como me gustaría ser entrenador, pensé en aprender con él (Kompany). No ocurrió como estaba previsto y el campeonato se detuvo por culpa de la Covid. Después, ya no quería jugar. No tenía ganas de más retos”, concluyó.

