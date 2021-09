Una de las estrellas del PSG contó qué lo “sorprendió” de Messi y explicó por qué es fácil construir una relación con él

Achraf Hakimi junto a Lionel Messi en la presentación de los refuerzos del PSG (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Si bien Paris Saint Germain volvió a romper el mercado de pases con la contratación de figuras internacionales de la talla de Lionel Messi, Sergio Ramos y Gianluigi Donnarumma, entre otros, el fichaje que más rédito le ha dado al conjunto de la capital francesa hasta el momento es el lateral derecho Achraf Hakimi.

Durante una extensa entrevista con el diario L’Equipe, el marcador de punta contó una de las cosas que lo sorprendió de jugar al lado de La Pulga, lo fácil que es construir una relación con él y qué deben hacer los dirigidos por Mauricio Pochettino para ganar todas las competencias.

“Que Messi se vaya del Barça, como todos los demás, no me lo esperaba. Y cuando escuché que venía aquí, ¿qué puedo decir? ¡Un sueño para mí! Jugué con muchos grandes jugadores y uno de los que me faltaba era Messi! Estoy orgulloso de evolucionar con un futbolista tan bueno”, comentó el joven que compartió plantel con Cristiano Ronaldo en Real Madrid y con Erling Haaland en el Borussia Dortmund.

Hakimi junto a Mbappé en la celebración de un tanto del PSG (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Y luego, añadió: “Para progresar prestaré atención a cómo entrena, cómo juega. Hará crecer al equipo y cada uno de los jugadores que lo integran. Hablamos el mismo idioma. Además, poco a poco, nos vamos conociendo. ¡Construir una relación técnica con él es fácil! Le doy la pelota, corro y la pondrá donde le corresponde (Se ríe). Me sorprendió su forma de comportarse: es sencillo, callado”.

Hakimi, que llegó luego de ser campeón de la Serie A con el Inter a cambio de 60 millones de euros, lleva disputados 9 encuentros en el PSG, en los que marcó 3 tantos (Troyes y dos ante Metz) y brindó 2 asistencias (Stade Brestois y Stade Reims).

Durante la entrevista, el hombre de la selección de Marruecos explicó por qué eligió desembarcar en la Ligue 1 en vez de la Premier League para jugar con Chelsea, vigente campeón de la Champions League: “Cuando recibí estas dos ofertas tuve la intuición de que tenía que venir a París, que allí iba a ser feliz. El PSG es un gran club y aprecié lo mucho que la gente de aquí parecía quererme y desearme. Y tuve la suerte de que mi llegada fuera acompañada de grandes traspasos. Ya estoy seguro de que no me equivoqué. Me siento bien, tenemos un equipo de ensueño y estoy feliz de formar parte de él”.

El surgido de la cantera del Real Madrid también contó detalles de su charla con Pochettino antes de firmar con los galos: “Me dijo que le gustaba mi forma de jugar y que iba a aprender mucho de él. Nos llevamos bien durante esta conversación. Es un entrenador que me gusta. Le gusta dominar los partidos gracias a la posesión del balón y jugar muy al ataque. Hace unos años ya me quería en el Tottenham. Tiene una forma de gestionar y jugar con sus equipos que puede ayudarme a progresar. Necesitaba un entrenador que me diera confianza y libertad para atacar”.

“Como ex del Madrid, sé que juntar estrellas en un proyecto galáctico no garantiza el éxito... Tienes que ser un equipo dentro y fuera de la cancha. Ayudándose unos a otros, corriendo unos por otros. Así es como terminamos levantando trofeos. La gente a veces piensa al ver una plantilla con grandes nombres que ya es suficiente, pero no. Se necesita la implicación de cada jugador. Un equipo donde todos ataquemos juntos y donde todos defendamos juntos”.

