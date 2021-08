Georgina Rodriguez apuntó contra el entrenador del Real Madrid luego de la llegada de Cristiano Ronaldo al Manchester United

Georgina Rodrigues y un comentario dirigido a Carlo Ancelotti

El regreso de Cristiano Ronaldo al Manchester United ya es un hecho. Este viernes el club inglés anunció el fichaje del astro portugués y así puso fin a la novela que se había armado en torno a la salida del futbolista de la Juventus. Tras confirmarse este rutilante movimiento del mercado de pases, Georgina Rodríguez, la novia de CR7, rompió el silencio con un ácido comentario en las redes sociales que apuntó directamente contra el italiano Carlo Ancelotti, actual entrenador del Real Madrid.

En la cuenta de Instagram del programa de TV español El Chiringuito hicieron una publicación para informar sobre el nuevo destino de Cristiano y, como era de esperar, la imagen se llenó de Me Gusta y de comentarios en cuestión de segundos. Pero el mensaje que más sorprendió fue el de Rodríguez, quien descargó toda su ira contra el DT del Merengue. “Espero que no salga Ancelotti desmintiendo esto también”, escribió la modelo nacida en Argentina con un tono irónico.

Con esa frase, hizo alusión a un posteo que Ancelotti publicó en su cuenta oficial de Twitter hace algunas semanas, dejando en claro que no estaba interesado en la contratación de CR7. “Cristiano es una leyenda del Real Madrid y tiene todo mi cariño y respeto. Nunca me he planteado ficharle. Miramos hacia adelante. #HalaMadrid”, expresó el italiano de 62 años el pasado 17 de agosto, cuando los rumores respecto de la salida del futbolista de la Juventus ya eran muy fuertes, aunque su destino no era claro.

El comentario de Georgina Rodríguez contra Carlo Ancelotti en Instagram

Aún cuando esta decisión del experimentado entrenador se basó en una cuestión meramente futbolística (de hecho, destacó que el portugués lo “ayudó a ganar muchos títulos”), lo que queda demostrado es que a Georgina y a su familia no les gustó la actitud de Ancelotti de exhibir ese desinterés por la figura del atacante, que por el momento no tendrá un segundo ciclo en el conjunto de la capital española. Distinta fue la actitud del Manchester United, club en el que CR7 brilló entre entre 2003 y 2009 y con el cual ganó la Champions League en 2008. Los Diablos Rojos tomaron la decisión de repatriar a una de sus grandes estrellas históricas, algo que lograron sellar en las últimas horas.

“El Manchester United se complace en confirmar que el club ha llegado a un acuerdo con la Juventus para el traspaso de Cristiano Ronaldo, sujeto a acuerdo de condiciones personales, visado y médico”, confirmó la institución. Respecto a la transacción, trascendió que el United desembolsó unos 15 millones de euros para liberarlo del club de Turín. Pero además puede llegar a pagar unos 8 millones de euros extras en concepto de bonus por objetivos (de los cuales 5 millones son altamente alcanzables).

