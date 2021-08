Real Madrid tendría preparada una mega oferta para conseguir el fichaje de Kylian Mbappé

Lionel Messi y Kylian Mbappé en su primer encuentro en PSG

Todavía resuena en el mundo del fútbol el impacto que generó la llegada de Lionel Messi al PSG. Después de su abrupta salida de Barcelona, el astro argentino voló a Francia para firmar con uno de los clubes más poderosos en la actualidad. Con el desembarco de La Pulga, el equipo que dirige Mauricio Pochettino terminó de conformar un tridente de ataque de los mejores de los últimos tiempos.

Todos esperan ver al nuevo París Saint Germain de Neymar Jr., Kylian Mbappé y Messi. Mientras los fanáticos del equipo parisino esperan por la presentación de la nueva figura del conjunto que sueña con volver a ser protagonista de la próxima Champions League, ahora lo que restará resolver para la directiva será qué sucederá con el futuro del atacante que se consagró campeón con la selección de Francia en el último Mundial de Rusia 2018.

Según los últimos reportes de la prensa francesa, el Real Madrid tendría preparada una oferta para ofrecerle al PSG. El diario deportivo L’Equipe informó que la institución que preside Florentino Pérez esperaría hasta los últimos días del mercado de pases -en Europa cierra el próximo 31 de agosto- para realizar una propuesta de 150 millones de euros por el pase del delantero de 22 años.

Es importante remarcar que Mbappé ingresó en el último año de su vínculo con el conjunto parisino -el contrato tiene vigencia hasta junio de 2022- y en enero próximo ya podría iniciar contactos con otros clubes si es que decide no aceptar la renovación que le ofrecerá el CEO del club francés, Nasser Al-Khelaifi.

El atacante francés finaliza su contrato en junio de 2022 (REUTERS/Benoit Tessier)

Además de la decisión del jugador, Real Madrid viene de no gastar dinero en los últimos dos períodos de fichajes y se desprendió de varios futbolistas por una suma cercana a los más de 120 millones de euros gracias a las transferencias de Achraf Hakimi al Inter de Milán (45 millones de euros), la de Sergio Reguilón al Tottenham de la Premier League (30 millones de euros) y la más reciente del marcador central Rapahel Varane al Manchester United (también en unos 45 millones de euros)

Es más, más allá de estas ventas, que no incluyó el alejamiento de Sergio Ramos al PSG que se fue en condición de libre, los Merengues impulsaron una reducción del 10 por ciento en los sueldos de jugadores y directivos, más el 25% en “actividades y servicios” del club. A los ingresos por ventas de los dos últimos mercados hay que estar atentos a las posibles salidas de otros futbolistas como Martin Odegaard, Luka Jovic y Mariano Díaz.

Más allá del deseo futuro de Mbappé, que no dejó en claro si desea continuar o irse a Real Madrid, el presidente del PSG fue claro cuando le consultaron sobre el presente del N° 7 del equipo. Al ser consultado durante la presentación de Messi sobre el delantero, Al-Khelaifi fue contundente en su mensaje. “Todo el mundo conoce el futuro de Kylian Mbappé; es jugador del PSG y se queda. Tiene mentalidad ganadora, es muy competitivo, y creo que ahora no podemos hacer un equipo más competitivo, ya no tiene excusa y no se puede hacer más”, manifestó el dirigente qatarí.

