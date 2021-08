Carlos Bianchi aseguró que “Messi será un éxito en el PSG” y sorprendió con una particular comparación con Maradona

Carlos Bianchi fue uno de los primeros argentinos en desembarcar en el PSG. Durante su etapa como delantero, el ídolo de Boca y Vélez jugó en el equipo de la capital francesa durante dos temporadas entre 1977 y 1979, en las que convirtió 71 goles en 80 presentaciones.

El Virrey es una palabra autorizada para analizar la llegada de Lionel Messi a la potencia europea que se formó con el objetivo de ganar la Champions League por primera vez en su historia. Consultado por el diario local, Le Parisien, el ex DT del Xeneize y el Fortín remarcó el momento histórico que vive la entidad parisina con la incorporación del astro rosarino. “No tengo dudas sobre el éxito que tendrá Messi en el PSG”, dijo con seguridad.

“Es el mejor jugador que vi. No hay que olvidarse de que ya tiene 33 años. Tiene que estar donde se sienta cómodo y a gusto. No todo es dinero”, analizó Carlos Bianchi, sin olvidar la jerarquía de un plantel que brilla en Europa: “El PSG tiene un gran equipo y Mbappé es uno de los mejores delanteros del mundo. A Messi hay que ver dónde lo ponen”.

El problema para Mauricio Pochettino es la abundancia. Además de la estrella francesa surgida del Mónaco, en la ofensiva el estratega tiene a Neymar, Ángel Di María, Mauro Icardi y Georginio Wijnaldum, entre otros. Pero la llegada de La Pulga genera un cambio de esquemas, ya que todos los fanáticos aguardan con ansiedad observar al 11 titular con Leo, Ney, Mbappé y el Fideo.

“Para mi gusto personal, Messi es el mejor de todos porque hace de todo: da asistencias y es goleador. Maradona no fue goleador. En Italia, fue Michel Platini quien terminó tres veces máximo goleador del campeonato cuando estuvo Maradona en Nápoles. No me gusta comparar, especialmente porque el fútbol es más fácil hoy para los atacantes, ya sea por la tecnología que regula el offside porque nosotros jugábamos un metro detrás de los defensores para asegurarnos estar habilitados, o porque hoy están más protegidos por los árbitros. Antes nos pegaban por todas partes”, deslizó el Virrey.

Sin dudas, la Ciudad de las Luces estará encandilada con el equipo de los sueños que formó el PSG. En su misión por levantar la Orejona, Bianchi reconoció que el elenco liderado por Pochettino será un sólido candidato al título: “Las dos últimas temporadas dije que el PSG o el Manchester City iban a ganar la Champions. Mi pronóstico no resultó ser correcto, pero diré lo mismo para esta temporada, porque uno u otro será campeón de Europa. Creo que tiene más posibilidades París porque hay un equipo sagrado. La cuestión será encontrar un equilibrio. Hay muy buenos jugadores con Messi, Neymar, Mbappé y Di Maria. Pero esa no es la dificultad. Son inteligentes, no habrá preocupaciones. Messi y Neymar fueron excelentes con Luis Suárez, ellos mismos fueron campeones de Europa. Nunca el PSG ha sido un equipo tan potente como lo es hoy”.

Como recientemente La Pulga también consiguió la hazaña de ganar la Copa América en el Maracaná ante Brasil, el DT subrayó que esa gesta fue mucho más compleja que la que pueda conseguir en el Viejo Continente. “Es más difícil competir en la Copa América que en la Euro o la Champions. En América hay más rudeza, se observa un juego más físico y ¡se hace trampa! Messi ha tenido un torneo extraordinario. Cuando tiene la pelota, nadie sabe qué va a hacer. A veces me pregunto si él mismo lo sabe. Los jugadores técnicamente habilidosos, con el balón pegado al pie y capaces de regatear a varios jugadores, deciden en el último momento según el movimiento de su oponente directo. Eso es lo que hace”.

Finalmente, a horas de la presentación oficial en el Parque de los Príncipes, Bianchi aseguró que su deseo se ampara en la felicidad del mejor jugador del mundo. “Quiero que sea feliz. Se encontró con Neymar, a quien conoció en Barcelona, y con Ángel Di María, con quien comparte sus días en la Selección. Ahora volverá a ser feliz”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO