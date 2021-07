Una fiesta, fotos virales y una denuncia policial: Wayne Rooney se vio envuelto en un nuevo escándalo mediático

Rooney salió con unos amigos tras la derrota de su equipo por 2-1

Wayne Rooney volvió a convertirse en el protagonista de los principales medios británicos por su vida fuera de los terrenos de juego. El ahora entrenador del Derby County fue fotografiado por un grupo de mujeres con las que pasó la noche mientras festejaba el cumpleaños de una de ellas.

En las imágenes se pudo ver al ex jugador en distintos estados. Mientras que en las primeras aparece despierto y consciente junto a una mujer, en otras, estaba dormido en una silla completamente vestido.

Al día siguiente las fotos se volvieron virales y fue a partir de allí en donde el británico optó por realizar una denuncia formal ante la policía, según aseguraron sus abogados al medio The Sun, por difundir postales privadas sin su consentimiento.

El ex futbolista se retiró de la discoteca junto a un grupo de mujeres y sus amigos

Todo ocurrió en la noche del sábado, después de que su equipo sufriera su segunda derrota en un partido de pretemporada ante el Salford por 2-1. Junto a un grupo de amigos, el ex futbolista acudió a una fiesta dentro del exclusivo club Chinawhite de Manchester.

Allí, en su stand VIP, conocieron a un grupo de tres chicas que estaban celebrando el cumpleaños número 21 de una de ellas. Al término, Rooney y sus compañeros decidieron acompañarlas al hotel donde se alojaban y todo parece indicar que los festejos continuaron.

En medio de la celebración, las jóvenes comenzaron a tomar fotos. En un primer momento se pudo ver al inglés con los ojos medio nublados junto a una de ellas. Pero las bromas empezaron cuando el británico decidió dormirse vestido en una de las sillas.

A partir de ese momento, la modelo de Snapchat Tayler Ryan y dos amigas suyas, Elise Melvin y Brooke Morgan, todas ellas de 21 años, se tomaron fotografías junto a él. Una de ellas posó mostrando su trasero a su lado, bromeando con la frase “Mooney Rooney”; otra haciendo el signo de paz ante un Rooney ya dormido, mientras que la tercera apareció acostada sobre la cama en ropa interior: “Duerme Wayne”, se podía leer debajo.

En el hotel, Rooney se quedó dormido en una silla

En diálogo con The Sun, un testigo explicó que, “no podían creer la suerte que habían tenido cuando las invitaron, estaban atónitas. Pasaron un par de horas con él y sus amigos antes de seguir adelante”.

“Se sintieron halagadas. Tuvieron una muy buena noche y dijeron que Wayne y sus amigos eran encantadores. A todas las chicas les encanta la fiesta, pero creo que esta fue probablemente la noche más salvaje de sus vidas”, aseguró, antes de agregar que: “No hubo contacto sexual, fue simplemente una gran noche”.

Las jóvenes bromearon con él y se tomaron fotos que posteriormente subieron a sus redes sociales

“Wayne fue muy elogioso con ellas, con su apariencia, pero no pasó nada. Todos se estaban divirtiendo bailando con Wayne y sus amigos y publicando sobre ello en Snapchat, pero no pudieron dejar de reír cuando se desmayó. Decidieron divertirse un poco”, reconoció. A la mañana siguiente, “Wayne se fue de inmediato. Fue muy rudo. No hubo holgazanería, simplemente se levantó y se fue. Le envió un mensaje de texto a un compañero para pedirle que lo recogiera, bajó las escaleras y esperó a que el amigo lo recogiera y luego se fue. Entonces las chicas empezaron a publicarlo en las redes sociales y se volvió viral”.

Al conocer el alcance que tuvieron las instantáneas, Rooney decidió denunciarlo ante la policía asegurando que le habían tomado fotografías mientras dormía sin su permiso. El caso quedó en manos de sus abogados.

Wayne Rooney está casado desde el 2008 y tiene cuatro hijos. Anteriormente ya tuvo episodios mediáticos relacionados al mundo nocturno, sobre todo al consumo de alcohol, algo que le trajo muchos problemas maritales durante sus últimos pasos en Manchester y los inicios en la MLS de Estados Unidos.





