Después de 15 años, Joachim Low se despidió de la selección alemana y abrió una vieja herida: “Lo de Ozil fue una decepción tremenda”

Joachim Low recordó el viejo episodio que protgaonizó con Ozil (Reuters)

La derrota ante Inglaterra por 2-0 en los octavos de final de la Eurocopa marcó el fin de una era en Alemania. Joachim Low dejó de ser el seleccionador del conjunto alemán después de un extenso período de 15 años al mando, alcanzando la gloria en 2014 tras levantar la Copa del Mundo en Brasil.

Antes de poner punto final a su etapa dentro de la Mannschaft, el entrenador de 61 años volvió a referirse a un viejo episodio que marcó un antes y un después tanto para él como para el mediocampista Mesut Ozil, quien anunció su retiro de la selección tras la inesperada eliminación de Alemania en el Mundial del 2018.

“Lo de Ozil fue una decepción tremenda en el ámbito personal. Pero ya llegará el momento en el que volvamos a hablar. Mesut fue un jugador muy importante para nosotros”, aseguró en lo que fue su última conferencia de prensa como técnico de la selección alemana.

(Reuters) La foto en cuestión entre Ozil y Erdogan

Éste conflicto, que terminó con la renuncia del futbolista a su selección, recorrió el mundo y causó mucha polémica. Para el mediocampista, la herida continúa abierta después de que en enero de este año se mostrara firme con su postura: “Cuando tomo un camino, no doy media vuelta. Nunca más”.

La relación entre ambos no volvió a ser la misma después de lo que ocurrió días antes del inicio del Mundial de Rusia 2018. Por aquel entonces, una foto del jugador con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, fue la causante de la ruptura entre el futbolista y la Federación alemana. Esa imagen recorrió el mundo y Ozil fue muy criticado por sectores de Alemania que consideraban ese episodio como una falta de compromiso con los valores del país ya que se interpretó como un apoyo explícito a la campaña por la reelección del presidente turco, quien no tenía las mejores relaciones con las autoriades del país alemán.

Los abucheos y silbidos cada vez que tocaba el balón se hacían notar en los estadios y fue por ello que, tras el Mundial, anunció su retiro del seleccionado a través de un extenso comunicado, en el que acusaba principalmente al presidente de la Federación Alemana de Fútbol (DFB), Reinhard Grindel, de “racismo” y falta de apoyo.

Ozil firmó por tres temporadas con el Fenerbahce turco tras salir del Arsenal (Reuters)

Tras la decisión, fue Low el que se refirió al tema después de que su selección cayera eliminada en la fase de grupos de Rusia 2018: “Estoy decepcionado porque no lo supe directamente de él. El jugador no me llamó. Normalmente lo hacen cuando deciden retirarse”.

“Desde que estoy con la Federación Alemana nunca hubo ninguna forma de racismo en el equipo nacional, los jugadores siempre se han identificado con nuestros valores”, afirmó antes de agregar: “Seguramente habrá oportunidad de que tengamos una conversación personal. Esto todavía está pendiente”.

Al parecer, tres años después continúan las hostilidades entre el ahora ex entrenador de Alemania y el actual jugador del Fenerbahce de Turquía, país en el que nacieron sus padres Mustafa y Gulizar Ozil.

SEGUIR LEYENDO