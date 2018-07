"Me tratan como si fuera diferente. En 2010 recibí el Premio Bambi. Como un ejemplo de integración exitosa en Alemania y su sociedad. Recibí el Silver Laurel Leaf en 2014 de la República Federal de Alemania y fui embajador de fútbol de Alemania en 2015. ¡Pero todavía no soy considerado alemán! ¿Cuáles son los criterios para ser un alemán aceptado? Mis amigos Lukas Podolski y Miro Klose nunca han sido calificados como alemán-polaco. ¿Por qué soy un turco alemán entonces? Este término divide a personas de diferentes nacionalidades en sus familias. Nací y crecí en Alemania. ¿Por qué la gente no me acepta como alemán?", escribió en uno de los comunicados.