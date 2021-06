“Pueden pensar que es fiestero, pero es profesional”: la defensa de Mourinho al nuevo refuerzo del Barcelona tras las críticas

José Mourinho se pronunció sobre la anécdota de Wayne Rooney con Depay

Tras el comunicado oficial que hizo el FC Barcelona anunciando la contratación del delantero holandés Memphis Depay, que próximamente se unirá al plantel tras su eliminación de la Eurocopa, algunas personalidades que compartieron tiempo con él dieron su opinión sobre el futbolista de 27 años.

El histórico ex jugador del Manchester United, Wayne Rooney, reveló recientemente una anécdota que vivió con su ex compañero durante la temporada 2015-16, en las que puso en evidencia algunas actitudes que no fueron bien recibidas en la institución inglesa.

Ahora, fue el entrenador portugués José Mourinho, el que se refirió a ese episodio y defendió al nuevo refuerzo del Barcelona al considerar que “ahora llega como un jugador maduro”.

Mourinho defendió a Depay (reuters)

“Durante un encuentro contra el Stoke City, Depay desaprovechó varias ocasiones y Van Gaal le envió al banquillo al descanso. No solo eso, también fue castigado al día siguiente a jugar un partido con los reservas. De vuelta en el vestuario le aconsejé que no se presentara de forma llamativa al choque”, recordó Rooney en diálogo con el periódico británico Daily Mail conociendo su personalidad extravagante.

“No creo que me escuchara porque se presentó al partido en su Rolls Royce, con una chaqueta de cuero y un sombrero de vaquero”, explicó días atrás.

Sobre esas palabras fue consultado José Mourinho, quien lo tuvo entre sus filas durante su paso por el Manchester United. “Leí algo sobre Wayne Rooney, que habló sobre la vez que Depay se presentó con un Rolls Royce a un duelo con el equipo reserva y el sombrero de vaquero que llevaba. Era un poco así, pero es un buen chico. Es un gran profesional”, aseguró a TalkSport.

Depay se despidió de la Eurocopa tras la caída de Paises Bajos frente a república checa (Reuters)

“La gente a veces lo mira y piensa que es un fiestero. Creo que realmente maduró en Lyon, algo que los jugadores realmente necesitan a veces”, consideró sobre su paso por el club francés, al que llegó en 2016 y en donde permaneció durante cinco temporadas convirtiéndose en el capitán.

“A veces los jugadores se van demasiado pronto a un club de élite y no pueden soportar la presión. Luego lo pasan mal con la competencia y el hecho de que no entran en acción todas las semanas. Entonces algunos jugadores pierden de vista la realidad y comienzan a actuar de manera infantil”, explicó, haciendo referencia a la frustrada estadía de Depay en el Old Trafford.

Finalmente, sobre su llegada a España, Mourinho afirmó que, “esa elección le ha salido bien y ahora llega al Barcelona como un jugador maduro. Ahora tiene una buena edad (27 años) Y estoy convencido de que la cultura futbolística del Barcelona le ayudará a ser aún mejor en esto”. “En cualquier caso, sólo tengo buenos recuerdos de él y quiero volver a recalcar que es un buen profesional”, sentenció.

En un documental llamado Met Beide Benen, Depay había hablado sobre este hecho: “Dicen que en Manchester fracasé. Pero vamos, hombre. Conduzco un Rolls-Royce, esta es mi vida. No me dieron nada, me lo he ganado todo con los dos pies. No soy bueno, no soy malo. Solo no olvides revisar mi pasado, revisar mis cicatrices. No me importa lo que la gente piense de mí. Es mi vida y si soy la oveja negra, así es. De todos modos hago lo que quiero”.

