México demandará a EEUU por 17 muertes a manos del ICE: Sheinbaum hace un llamado a todos los partidos políticos

La presidenta Claudia Sheinbaum confirma que la cancillería acudirá al Departamento de Justicia y a fiscalías estatales para exigir indagatorias y garantías, tras una serie de fallecimientos en operativos migratorios

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) presentará este día denuncias formales ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos y ante fiscalías estatales por el fallecimiento de 17 connacionales en territorio estadounidense, confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirma que la cancillería acudirá al Departamento de Justicia y a fiscalías estatales para exigir indagatorias y garantías, tras una serie de fallecimientos en operativos migratorios

El caso más reciente ocurrió en Houston

Entre los 17 casos, la mandataria destacó el más reciente: un mexicano que fue ultimado y cuyo deceso ya es investigado por autoridades de la alcaldía de Houston. Según explicó, el propio gobierno de Estados Unidos también estaría llevando a cabo indagatorias paralelas sobre los hechos.

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Sheinbaum detalló que, previo al anuncio, el canciller Roberto Velasco sostuvo comunicación directa con el embajador de Estados Unidos en México para informarle sobre las acciones legales que emprenderá el gobierno mexicano en defensa de sus connacionales.

A family member reacts during a news conference after an ICE agent fatally shot a Mexican motorist identified as Lorenzo Salgado Araujo, in Houston, Texas, U.S., July 8, 2026. REUTERS/Antranik Tavitian

Preocupación por violaciones a derechos humanos

De acuerdo con la presidenta, el embajador estadounidense se mostró “muy perceptivo” ante la preocupación de México por presuntas violaciones a los derechos humanos de mexicanos en centros de detención migratoria, así como por los casos de connacionales fallecidos durante operativos de las autoridades migratorias de ese país.

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Sheinbaum subrayó que estas denuncias buscan exigir:

La preservación de la vida de las y los mexicanos en el exterior.

El respeto a los derechos humanos en centros de detención.

Una investigación transparente sobre los fallecimientos durante operativos migratorios.

Sheinbaum pide a todos los partidos sumarse a la exigencia

La mandataria fue enfática al señalar que este no es solo un tema del gobierno de México, sino una causa que debe unir a toda la sociedad mexicana. Por ello, hizo un llamado directo al Congreso de la Unión y a la Comisión Permanente para que, sin excepción, todos los partidos políticos presenten también solicitudes de información y manifiesten su rechazo a las violaciones de derechos humanos que enfrentan los connacionales en Estados Unidos.

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“No creo que a nadie le parezca bien esta situación”, afirmó, al pedir que legisladores de todas las fuerzas políticas se pronuncien de manera conjunta.

“Espero que sean receptivos y que todas y todos nos manifestemos por la defensa de los mexicanos en el exterior”, concluyó la presidenta, dejando abierta la puerta para que este llamado se traduzca en una respuesta institucional más amplia en los próximos días.

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La titular del Ejecutivo solicita a la Comisión Permanente y a legisladores de todas las fuerzas presentar solicitudes de información y pronunciamientos conjuntos ante presuntas violaciones de derechos humanos en detenciones migratorias

Sheinbaum: proteger a mexicanos no debe ser tema de conflicto con Trump

La presidenta Claudia Sheinbaum fue clara al señalar que elevar la voz por las violaciones a derechos humanos de connacionales en Estados Unidos no representa un riesgo para la relación bilateral con el gobierno de Donald Trump. “No tenemos relación en términos del comercio, tenemos relación con la seguridad, pero tenemos que levantar la voz cuando hay violación a los derechos humanos de nuestros connacionales", afirmó.