“El club está peor de lo que imaginaba”: Joan Laporta explicó el crudo presente que atraviesa el Barcelona

Joan Laporta habló del presente que atraviesa el Barcelona (Reuters)

El FC Barcelona se prepara para afrontar una nueva temporada con muchas expectativas después de la asunción de Joan Laporta a la presidencia culé. El empresario comenzó a planificar su proyecto desde su llegada en octubre, tras reemplazar a Josep Maria Bartomeu, quien renunció al cargo en plena crisis azulgrana.

100 días después y ya sumergido en el día a día del club, el directivo de 58 años le concedió una extensa entrevista al periódico catalán La Vanguardia en la que habló de todo e incluso aseguró que encontró al Barcelona, “peor de lo que me esperaba, y eso que ya me lo esperaba en una situación muy complicada”.

Además, tras la reciente incorporación de Memphis Depay, Laporta aseguró que llegarán otros “tres o cuatro” fichajes más. “Vamos a hacer un equipo muy competitivo”, señaló.

Laporta espera que Lionel Messi firme cuanto antes su renovación (AFP)

Las frases más destacadas

Sobre la decisión más difícil que tuvo que tomar: “Todas las que han comportado dar de baja a empleados. Resulta muy doloroso. Venimos a dar un nuevo impulso, y a veces hay que tomar decisiones que duelen, pero asumimos las consecuencias. Hemos llegado con fuerza y se está notando”.

Recientemente se conocieron los despidos de históricos barcelonistas como David Barrufet, Xavi Pascual o Guillermo Amor: “Hay una base económica que nos guía. Y necesitamos cambiar, modernizar... He hablado tanto con David como con Xavi, y espero que con Guillermo lo pueda hacer pronto, para explicarles las razones y para agradecerles todo lo que han hecho por el Barça”.

“Se perdía y no pasaba nada, íbamos avanzado pero sin convicción, sin que se tomaran decisiones, dejándolo todo al albur del ya veremos lo que pasa. Y no. Están pasando cosas, van a pasar cosas y nosotros nos encargaremos de que estas cosas pasen por el bien del Barça”.

Barcelona anunció el fichaje de Memphis Depay (FC Barcelona Oficial)

“Cuando digo que me he encontrado el club peor de lo que me esperaba es porque hay unos contratos que nos condicionan mucho”, aseguró. “Los contratos existentes se pueden cambiar o reorganizar, y luego hay medidas más drásticas que nos gustaría no tener que adoptar”, agregó.

“Estamos intentando reestructurar toda la plantilla, nos hemos encontrado con unas grandes diferencias entre salarios, en un mercado que lo único que nos permitirá hacer será intercambios, trueques. Esto requiere tiempo, mucha habilidad y hacer muchos juegos malabares por aquí y por allá”.

“Entre salarios y amortizaciones tenemos una magnitud de 650 millones de euros, lo que supone una cifra mayor que los ingresos totales del club. Estos salarios en el mercado ahora ya están desfasados, y es difícil llegar a acuerdos con otros clubs porque los salarios de los jugadores del Barça son incomparables con los de otros clubs. En cuanto a las ventas, desgraciadamente habrá pocas”, explicó sobre los sueldos que maneja la institución.

Laporta aseguró que llegarán más fichajes en Barcelona (Reuters)

“Vamos a hacer un equipo muy competitivo. Ya lo estamos viendo con las incorporaciones de Eric Garcia, del Kun Agüero y de Emerson, y de otros jugadores que están a punto”, afirmó sobre la ventana de transferencias.

“La semana pasada se nos escapó uno. Hay clubs-estado que pueden tener a cualquier jugador, les basta con quererlo”, reconoció sobre el fichaje de Wijnaldum por el PSG. “Nosotros nos fijamos en un jugador, lo trabajamos y viene un club, paga el doble y se lo lleva. El jugador, sobre todo en según que edad, valora antes el salario que estar en un club con proyección”.

Sobre la renovación de Lionel Messi, que en 10 días pasará a ser agente libre, comentó: “No hay estrés porque hay mucha comunicación, entendemos la posición de la otra parte y sabemos lo que queremos todos, así que tranquilidad. Pero si me preguntan lo que a mí me gustaría, diría que cuánto antes (firme), mejor. Sería un polo de atracción de algunas operaciones que tenemos bastante a punto”.

“Lo que queremos es que firme, ojalá por dos años, que ganemos la Champions el año que viene y todo lo que se ponga por delante”.

“(Con Messi) Estamos en comunicación día sí, día no. Él está ilusionado. Estoy agradecido de las ganas que le pone por quedarse. Además hicimos la jugada de Agüero, que le está repitiendo todos los días que se quede y que firme ya. El Kun Agüero está ayudando”.

Laporta dudó de la continuidad de Koeman (Europa Press)

Koeman finalmente completará su contrato y seguirá siendo el técnico del Barcelona a pesar de que estuvo en duda su continuidad: “Después de hablar tres veces con él vi que podíamos trabajar juntos, colaborar y coincidir en muchas más cosas que en las que podíamos divergir. Estoy contento. Me hubiera gustado que esto no hubiera pasado e incluso se lo dije, no me gusta ni sufrir ni hacer sufrir, y quizás Ronald durante un periodo estaba intranquilo, incómodo, y yo también”.

“Estaba decepcionado por haber perdido una Liga que veía ganada. Le dije la verdad, que no entendía por qué la habíamos perdido. Este proceso creo que ha sido bueno para mi relación con Koeman, creo que es importante que el presidente tenga una buena relación con el entrenador. Ahora veo que la conversación es mucho más fluida, nos hemos dicho las cosas a la cara”.





SEGUIR LEYENDO