Griezmann anunció dónde jugará una vez que finalice su contrato con el Barcelona

Griezmann festeja el gol para Francia ante Hungría en la Eurocopa (REUTERS/Franck Fife)

Antoine Griezmann es una de las varias estrellas que tiene la selección de Francia, una de las grandes aspirantes a quedarse con el título de la Eurocopa 2020 que está en plena disputa. Es más, este sábado, el delantero del Barcelona fue el autor del gol del empate para su equipo ante Hungría, que comenzó ganando el duelo que finalizó 1-1 en el Puskás Arena de Budapest.

En las últimas horas, mientras está en competencia con el seleccionado galo, Griezmann confirmó cuál será su destino en el fútbol internacional una vez que finalice su contrato con el club catalán. En una entrevista que le concedió al periódico italiano Le Figaro, el atacante que comparte equipo con Lionel Messi fue claro en su postura. “Mi contrato con el Barcelona expira en 2024 y ese será el momento ideal para ir a Estados Unidos”, confirmó el francés.

“Amo ese país, su cultura, la NBA y las ganas de descubrimiento me guían, pero también una familia para mudarse”, agregó Griezmann. Conocido por su fanatismo por la mejor liga de básquet del mundo, el ex Atlético Madrid fue protagonista en varias ocasiones de noches disfrutando de emocionantes partidos en suelo estadounidense. Como publicó en sus redes sociales, el delantero visitó los estadios de los Brooklyn Nets, los legendarios Boston Celtics y fue invitado por la liga para presenciar varios encuentros. Lo mismo ocurrió con la NFL, la liga de fútbol americano.

Todavía con tres años de vínculo con la institución culé -su contrato expira a mediados de 2024-, Antoine sabe que le restan varios desafíos en un equipo que viene de sufrir una profunda renovación y que, en la antesala de la temporada 2021-2022, se espera que se nutra de nuevos valores para competir al más alto nivel del fútbol europeo. “Tengo que estar concentrado en mi carrera porque en cualquier momento puedo resbalar”, anticipó.

El delantero francés tiene contrato hasta 2024 con el Barcelona (REUTERS/Pablo Morano)

Si todo sigue por su curso normal, Griezmann cumplirá 33 años cuando termine su unión contractual con el Barcelona, un momento ideal para buscar nuevos horizontes y sumarse a la Major League Soccer de los Estados Unidos. “Iría allí para ser bueno en el campo y ganar la liga estadounidense, no llegar cuando ya no tenga nada en las piernas y no lucirme para nada en el campo”, explicó.

“Me encantaría terminar mi carrera allí”, reafirmó Griezmann, que antes tiene el objetivo de ayudar a Los Bleus a conquistar la Eurocopa que perdieron como locales ante Portugal en 2016, dos años antes de consagrarse campeones del mundo en Rusia 2018. De la mano del entrenador Didier Deschamps, Francia suma cuatro puntos en el Grupo F considerado el Grupo de la Muerte, ya que también están en la zona otros grandes equipos como Portugal y Alemania.

Tras vencer por la mínima al conjunto bávaro (1-0) y con la igualdad ante los húngaros, en la última fecha será el turno para los franceses de enfrentar a la selección que tiene como líder a Cristiano Ronaldo. Un duelo que será trascendental para las aspiraciones de ambos equipos y también para la del seleccionado germano.

SEGUIR LEYENDO: