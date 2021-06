Sergio Ramos se va del Real Madrid entre lágrimas: “Llegó el momento de decir adiós”

“Ha llegado el momento de los más difíciles de mi vida. Uno nunca esta preparado para decir adiós al Real Madrid pero ha llegado el momento de despedirme. Llegue de la mano de mis padres...”, fueron las primeras palabras de Sergio Ramos desde el escenario que se montó para su despedida antes de romper en llanto ante los aplausos del público.

Una vez pudo recomponerse, continuó: “Llegué de la mano de mis padres y mis hermanos siendo un niño con 19 años y, gracias a Dios tengo una maravillosa familia con mi mujer y mis 4 hijos. Llegué estando muy unido y me voy con esa grandeza de familia que siempre me han apoyado y han estado conmigo. Gracias a ellos que siempre han estado conmigo. Actores prioritarios, que es lo que más importancia tiene. Por aguantarme, respetarme y vivir mi vida y mi carrera conmigo”.

En dicho acto, Sergio Ramos estuvo acompañado por su mujer Pilar Rubio, sus hijos (Sergio Jr, Marco, Alejandro y Máximo Adriano) sus padres Paqui y José María, y su hermano René, además del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, quien le impuso la insignia de oro y brillantes del club blanco.

“Es inevitable emocionarse porque son muchos años aquí”, aseguró el defensor de 35 años, que llegó con 19 en 2005 procedente del Sevilla.

IMAGEN DE ARCHIVO. Sergio Ramos celebra con el trofeo tras ganar La Liga española de fútbol, en el Estadio Alfredo Di Stéfano, Madrid, España - Julio 16, 2020 REUTERS/Sergio Perez/

Además de confesar que nadie esta preparado para decir adiós a una institución tan grande como el Real Madrid, el histórico central merengue anunció que “tarde o temprano” volverá a la entidad con la que ha logrado 22 títulos, tras confirmar que no jugará en el equipo en la temporada 2021-22.

“He logrado 22 títulos con mucho esfuerzo y profesionalidad. Se cierra una etapa maravillosa, única, y nada volverá a ser como lo que he vivido, pero se abre un futuro en el que ojalá pueda añadir algún título a mi palmarés. Esto no es un hasta siempre, es un hasta luego porque, tarde o temprano, volveré”, aseguró el ya ex capitán del conjunto madridista.

Después de ver un vídeo homenaje con el que el club ha recordado alguno de sus mejores momentos de los 16 años que ha estado en el Real Madrid, Florentino Pérez ha tomado la palabra para, con emoción contenida, agradecer al eterno capitán blanco el haber “agigantado la leyenda” del equipo blanco.

“Quiero agradecerle a la afición que me llevó en andas en los momentos malos y en los buenos. Me hubiese gustado despedirme de ellos en nuestro estadio, en el Santiago Bernabéu, no ha sido así pero bueno, gracias al Real Madrid, los llevaré siempre en mi corazón y a la afición también”, sentenció Ramos en Valdebebas.

Soccer Football - Champions League - Group B - Real Madrid v Inter Milan - Estadio Alfredo Di Stefano, Madrid, Spain - November 3, 2020 Real Madrid's Sergio Ramos celebrates scoring their second goal REUTERS/Juan Medina

En el marco de una renovación del plantel, el elenco blanco pierde a uno de sus principales estandartes dentro del vestuario y un ídolo para la afición. Durante sus grandes desempeños a lo largo de las 16 temporadas, Sergio Ramos se convirtió en uno de los mejores defensores centrales de todos los tiempos y en un referente de la institución española.

Con mucha experiencia, su fuerte personalidad, talento y siendo un ganador nato, Ramos es pretendido por clubes importantes de Europa. Si bien el futbolista llegaría gratis en julio, las entidades interesadas son conscientes que deberán ofrecerle un salario acorde a lo que percibía como capitán del conjunto merengue (12 millones de euros), según informó el diario español As.

El mismo medio detalló que son cuatro las variantes que por estas horas maneja el zaguero. El PSG de Francia, los Manchester de Inglaterra (United y City) y el Sevilla de España, el último en la lista pero que también es una opción viable por el pasado del futbolista.





SEGUIR LEYENDO