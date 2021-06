La “sorpresa” al enterarse de la decisión del Real Madrid, su relación con Florentino y las pistas sobre su futuro: las 13 frases de Sergio Ramos en su despedida

Sergio Ramos habla de su frustrada renovación por el Real Madrid

El camino de Sergio Ramos y el Real Madrid finalmente se dividió después de que el club anunciara oficialmente que el defensor español iba a dejar la entidad y no iba a formar parte del equipo en la próxima temporada. Este jueves, el futbolista de 35 años fue protagonista de una calurosa despedida en la ciudad deportiva de Valdebebas y brindó una reveladora rueda de prensa.

El ex capitán de la institución madrileña se sinceró en lo que respecta a su frustrada renovación, habló del gran aprecio que siente por Florentino Pérez y dio algunas pistas sobre lo que le deparará su futuro, en el que se ve compitiendo al máximo nivel con la esperanza de sumar nuevos títulos a su palmarés.

“Lo primero que quiero decir es que nunca me he querido ir. Mi propósito era seguir aquí”, con esa declaración decidió abrir la serie de preguntas y respuestas en lo que fue su última comparecencia ante los medios de comunicación vinculado al Madrid.

Sergio Ramos se refirió a las negociaciones que se llevaron a cabo durante la temporada (Reuters)

Sobre la propuesta de renovación: “El club me ofreció la posibilidad de ampliar mi contrato, pero por el COVID se fue dejando al margen. En estos últimos meses, el club me hace una oferta de un año con una reducción de salario. Tengo que decir que no había un problema económico. Yo quería dos años y tranquilidad para mi y mi familia. En las últimas charlas, acepté la oferta de un año, pero se me comunica que ya no se podía, que tenía una fecha de caducidad y yo no me había enterado”.

En cuanto a las conversaciones que mantuvieron (junto a su representante) con la dirigencia madridista, detalló que, “las condiciones han ido variando, por su parte y por la nuestra. Llegado a ese punto, había que tomar una decisión, pero a mi nunca se me había dicho que mi oferta tenía una fecha de caducidad. Es respetable, pero me sorprendió que la oferta que tenía ya había caducado”.

Sobre las negociaciones con el Real Madrid: “Son reuniones privadas. Que quiero mantener en privado. Hay cosas que son muy personales. A mi se me comunica a través de mi agente que la oferta había caducado y nos quedamos sorprendidos. Yo también le hago saber que aceptaba la última oferta, aunque ya era tarde. No quiero ningún tipo de rencor. Me quedo con la familia, esto es un hasta luego y siempre estarán en mi corazón”

Sergio Ramos se despidió del Real Madrid entre lagrimas (Reuters)

Por qué no se llegó a un acuerdo sobre su continuidad: “No lo sé. No lo puedo contestar yo. Obviamente, en un periodo de negociación, se piden diferentes cosas. Hay un trato amigable. Quizás malinterpreté lo que sucedía”.

Con respecto a este tema, Sergio Ramos sentenció: “No había opción a un año más en la oferta que me hicieron. Cuando decidimos aceptar ésta última era de un año con la reducción de salario” y agregó: “He querido seguir siempre en el Madrid. Nadie está por encima del club, ni un jugador ni un entrenador. Sí dije que se planificara a futuro sin mí, pero fue en una negociación independiente”.

Su relación con Florentino Pérez: “Cuando uno compra mi marca Sergio Ramos es con sus virtudes y sus defectos. Me gusta ser siempre yo. Mi relación con el presidente siempre ha sido buena. De padre e hijo deportivamente. Es la persona que me trajo aquí. Nunca voy a hacer una declaración contra él. En las familias también hay peleas”.

